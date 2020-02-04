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В школах Узбекистана с коронавирусом поборются с помощью диктантов
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РИА Новости

В школах Узбекистана с коронавирусом поборются с помощью диктантов

13:30 04.02.2020
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© Depositphotos / Syda_ProductionsЗанятие
Занятие
© Depositphotos / Syda_Productions
Занятие. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 4 фев - РИА Новости. Диктанты в качестве меры по профилактике от коронавируса проводятся на этой неделе в школах Узбекистана, так дети будут чаще мыть руки с мылом и соблюдать другие элементарные меры предосторожности, заявили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства народного образования республики.

"В школах Ташкента и других городов Узбекистана на этой неделе проходит диктант на тему профилактики от новой коронавирусной инфекции", - сказал представитель министерства.

Текст диктанта рассказывает о способах передачи вируса и о том, какие меры нужно принять для защиты от заболевания. "Через диктант мы хотим, чтобы дети запомнили о том, что нужно регулярно мыть руки с мылом, соблюдать правила личной гигиены", - добавили в пресс-службе.
По данным Минздрава Узбекистана, на 4 февраля в республике не зафиксировано заболевших новой формой пневмонии.
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