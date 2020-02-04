﻿ФАС ожидает роста числа картелей в сфере нацпроектов

Цариковский отметил, что пока сговоры на нацпроектах являются единичными случаями.

"Думаю, что на какую-то картелизацию вокруг этого мы выйдем, по-хорошему, где-то через год: во-первых, пойдут деньги, во-вторых, начнут договариваться", - также сказал он.