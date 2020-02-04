﻿ФАС ожидает роста числа картелей в сфере нацпроектов

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает роста числа случаев создания картелей в сфере нацпроектов, заявил на пресс-конференции заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.
Цариковский отметил, что пока сговоры на нацпроектах являются единичными случаями.
"Думаю, что на какую-то картелизацию вокруг этого мы выйдем, по-хорошему, где-то через год: во-первых, пойдут деньги, во-вторых, начнут договариваться", - также сказал он.
В сентябре глава управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев рассказал журналистам, что ведомство будет уделять особое внимание борьбе с картелями при госзакупках работ и услуг для национальных проектов.