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https://ria.ru/20200204/1564238263.html
Литва предложила Белоруссии обсудить поставки углеводородов
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РИА Новости

Литва предложила Белоруссии обсудить поставки углеводородов

13:28 04.02.2020
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© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Архивное фото
МИНСК, 4 фев - РИА Новости. Вильнюс и Минск в перспективе могли бы обсудить вопрос регулярных поставок нефти и технические возможности альтернативных поставок газа, заявил во вторник глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
"Мы можем обсудить возможность регулярных поставок (нефти - ред.) в будущем. Можем рассмотреть технические возможности альтернативных поставок газа", - заявил глава литовского МИД в Минске на встрече с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
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Министр уточнил, что речь об этом шла на прошедшей во вторник в Минске встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. Линкявичюс также напомнил, что в январе через порт в литовской Клайпеде в Белоруссию была отправлена партия норвежской нефти.
По итогам переговоров с Макеем глава литовского внешнеполитического ведомства подтвердил журналистам, что литовская сторона готова продолжать практику альтернативных поставок нефти через свою территорию в Белоруссию. "Мы можем обсуждать и более постоянный процесс. В том числе мы, действительно, можем рассмотреть возможности и альтернативных поставок газа", - сказал он.
Макей со своей стороны отметил, что пока не может сообщить никаких деталей относительно переговоров по транзиту углеводородов через Литву. "Мы подробно обсудили вопросы транзита нефти и газа через литовскую территорию. Эксперты продолжат обсуждение этого вопроса", - добавил министр.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтегазовых споров Минска и Москвы неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. В частности, он заявлял, что при отсутствии договоренностей с РФ Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба". Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой говорил, что Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана. Кроме того, Минск закупил около 86 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт Клайпеды и далее по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.
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