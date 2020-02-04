Литва предложила Белоруссии обсудить поставки углеводородов

МИНСК, 4 фев - РИА Новости. Вильнюс и Минск в перспективе могли бы обсудить вопрос регулярных поставок нефти и технические возможности альтернативных поставок газа, заявил во вторник глава МИД Литвы Вильнюс и Минск в перспективе могли бы обсудить вопрос регулярных поставок нефти и технические возможности альтернативных поставок газа, заявил во вторник глава МИД Литвы Линас Линкявичюс

"Мы можем обсудить возможность регулярных поставок (нефти - ред.) в будущем. Можем рассмотреть технические возможности альтернативных поставок газа", - заявил глава литовского МИД в Минске на встрече с белорусским коллегой Владимиром Макеем

Министр уточнил, что речь об этом шла на прошедшей во вторник в Минске встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. Линкявичюс также напомнил, что в январе через порт в литовской Клайпеде в Белоруссию была отправлена партия норвежской нефти.

По итогам переговоров с Макеем глава литовского внешнеполитического ведомства подтвердил журналистам, что литовская сторона готова продолжать практику альтернативных поставок нефти через свою территорию в Белоруссию. "Мы можем обсуждать и более постоянный процесс. В том числе мы, действительно, можем рассмотреть возможности и альтернативных поставок газа", - сказал он.

Макей со своей стороны отметил, что пока не может сообщить никаких деталей относительно переговоров по транзиту углеводородов через Литву. "Мы подробно обсудили вопросы транзита нефти и газа через литовскую территорию. Эксперты продолжат обсуждение этого вопроса", - добавил министр.