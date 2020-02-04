Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T13:24+0300
https://ria.ru/20200204/1564238066.html
В СИЗО Уилана считают склонным к побегу, заявил адвокат
https://cdn24.img.ria.ru/images/155123/56/1551235695_0:203:2917:1844_1036x0_80_0_0_5baf58f2d48fb2fc1f7bbb76e726951f.jpg
РИА Новости

В СИЗО Уилана считают склонным к побегу, заявил адвокат

13:24 04.02.2020
401
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока ареста в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока ареста в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока ареста в Лефортовском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Обвиняемого в шпионаже Пола Уилана характеризовали в СИЗО "Лефортово" как склонного к побегу, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Карлова.
"Сегодня был представлен новый документ, он был выдан СИЗО. В первой части документа говорится о том, что Пол не имеет взысканий и поощрений, это нейтральная характеристика. Но во второй части говорится, что он поставлен на учет в связи с его склонностью к побегу", - заявила адвокат.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Вчера, 13:06
Обвиняемого в шпионаже Пола Уилана оставили в СИЗО
Она добавила, что подобная характеристика составлена для рассмотрения дела Уилана по существу.
Ожидается, что судебный процесс начнется весной. Сегодня адвокат Владимир Жеребенков сообщил, что защита планирует завершить ознакомление с материалами дела на следующей неделе.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Тем не менее, адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
29 января, 20:54
МИД заявил, что Уилан отказался подавать запрос на звонок семье
1401101
Обсудить 1
Пол УиланВладимир ЖеребенковФСБ РФРоссияСШАПроисшествия
Рекомендуем
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых
Бывшего кировского губернатора Белых уволили из библиотеки колонии
Девушка в платке-никабе
Университет в Каире запретил сотрудницам носить никаб, сообщили СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Минск
Лукашенко удивлен озабоченностью России из-за визита Помпео в Минск
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Обвиняемого в шпионаже Пола Уилана оставили в СИЗО
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
Литва предложила Белоруссии обсудить поставки углеводородов
Дмитрий Захарченко
Адвокат раскрыл подробности драки экс-полковника Захарченко в колонии
Производство автомобиля Hyundai Tuscon
Южнокорейские автомобильные заводы приостанавливают производство
Бывший сотрудник полиции Денис Коновалов в Басманном суде
Адвокат заявил, что фигуранту дела Голунова угрожают сотрудники ФСБ
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
Бывший полковник Захарченко получил пять суток штрафного изолятора
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла в первом чтении проект о товарных интернет-агрегаторах
Депутат Госдумы РФ Елена Панина
В Госдуме заявили о готовности России к "контрудару" в судах
Конверт с письмом
В новосибирской больнице нашли конверт с надписью "Сибирская язва"
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России
﻿ФАС ожидает роста числа картелей в сфере нацпроектов
Лидер политической партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко
В Совфеде прокомментировали дело против экс-министра обороны Украины
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
В Иране суд приговорил к казни обвиняемого в шпионаже на ЦРУ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния