В СИЗО Уилана считают склонным к побегу, заявил адвокат

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Обвиняемого в шпионаже Обвиняемого в шпионаже Пола Уилана характеризовали в СИЗО "Лефортово" как склонного к побегу, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Карлова.

"Сегодня был представлен новый документ, он был выдан СИЗО. В первой части документа говорится о том, что Пол не имеет взысканий и поощрений, это нейтральная характеристика. Но во второй части говорится, что он поставлен на учет в связи с его склонностью к побегу", - заявила адвокат.

Она добавила, что подобная характеристика составлена для рассмотрения дела Уилана по существу.

Ожидается, что судебный процесс начнется весной. Сегодня адвокат Владимир Жеребенков сообщил, что защита планирует завершить ознакомление с материалами дела на следующей неделе.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщил, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.