Госдума приняла в первом чтении проект о товарных интернет-агрегаторах

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий правительству РФ право регулировать деятельность владельцев товарных интернет-агрегаторов.
Документ внесен кабмином РФ. Соответствующее изменение предлагается внести в закон "О защите прав потребителей".
Законопроект призван позволить урегулировать в правилах продажи товаров через интернет участие владельца агрегатора при заключении договоров купли-продажи. Правительство будет вправе издавать для владельца агрегатора правила, обязательные при заключении и исполнении таких договоров.
Правоприменительная практика показала, что существует необходимость внести изменения в правила продажи товаров дистанционным способом, которые утверждаются постановлением правительства, сообщила на заседании Госдумы руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Однако, по ее словам, сейчас в статье 1 закона "О защите прав потребителей" владелец агрегатора информации о товарах и услугах не назван в числе тех лиц, в отношении которых правительство РФ вправе устанавливать обязательные правила. "Цель подготовленного законопроекта – восполнить этот правовой пробел", - пояснила глава ведомства.