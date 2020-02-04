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https://ria.ru/20200204/1564237981.html
Бывшего кировского губернатора Белых уволили из библиотеки колонии
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РИА Новости

Бывшего кировского губернатора Белых уволили из библиотеки колонии

13:23 04.02.2020 (обновлено: 13:59 04.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Кировской области Никита Белых
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, осужденного за взяточничество, уволили из библиотеки колонии в Рязанской области, сообщила РИА Новости представитель регионального управления ФСИН.

"С декабря 2019 года Белых работает в швейном цехе № 1. Из библиотеки он был уволен за нарушение режима содержания", — сказала она.

По словам собеседницы агентства, Белых не жалуется на новую работу и выполняет все требования, оплата у него сдельная. Швейный цех, в котором он работает, выполняет заказы на пошив разных изделий. "В настоящий момент, например, у них один из заказов — пошив игрушек", — добавила представитель УФСИН.
В феврале 2018 года суд признал Никиту Белых виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам лишения свободы и штрафу в 48 миллионов рублей.
Экс-губернатор Кировской области Никита Белых во время оглашения приговора в Пресненском суде Москвы. 1 февраля 2018
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Никита БелыхРязанская областьЯрославльПроисшествия
Популярные комментарии
Посчастливилось Кировской области. Губернатор даже библиотекой руководить не смог.
4 февраля, 14:39
Д Денис Хорошев
1520002
Ннда-а ! И с библиотеки выгнали и с губернаторством как то не хорошо получилось ... .
4 февраля, 13:46
Теофраст фон Гогенгейм
650001
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