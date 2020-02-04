Бывшего кировского губернатора Белых уволили из библиотеки колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, осужденного за взяточничество, уволили из библиотеки колонии в Рязанской области, сообщила РИА Новости представитель регионального управления ФСИН.
"С декабря 2019 года Белых работает в швейном цехе № 1. Из библиотеки он был уволен за нарушение режима содержания", — сказала она.
По словам собеседницы агентства, Белых не жалуется на новую работу и выполняет все требования, оплата у него сдельная. Швейный цех, в котором он работает, выполняет заказы на пошив разных изделий. "В настоящий момент, например, у них один из заказов — пошив игрушек", — добавила представитель УФСИН.
В феврале 2018 года суд признал Никиту Белых виновным в получении взятки и приговорил его к восьми годам лишения свободы и штрафу в 48 миллионов рублей.
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