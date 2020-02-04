Бывшего кировского губернатора Белых уволили из библиотеки колонии

"С декабря 2019 года Белых работает в швейном цехе № 1. Из библиотеки он был уволен за нарушение режима содержания", — сказала она.

По словам собеседницы агентства, Белых не жалуется на новую работу и выполняет все требования, оплата у него сдельная. Швейный цех, в котором он работает, выполняет заказы на пошив разных изделий. "В настоящий момент, например, у них один из заказов — пошив игрушек", — добавила представитель УФСИН.