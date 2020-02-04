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2020-02-04T15:21+0300
https://ria.ru/20200204/1564237822.html
МИД опубликовал тематические подборки документов Ялтинской конференции
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РИА Новости

МИД опубликовал тематические подборки документов Ялтинской конференции

13:21 04.02.2020 (обновлено: 15:21 04.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Архивная служба МИД к 75-летию Победы подготовила тематические подборки документов, сообщается на сайте ведомства.
"В архиве Министерства иностранных дел Российской Федерации хранятся уникальные документы, посвященные советской внешней политике и дипломатии в годы Великой Отечественной и Второй мировой войны", — отмечает МИД, выражая надежду, что эти документы "вызовут немалый интерес исследователей и широких общественных кругов".
© МИД РФПисьмо посла США в СССР А. Гарримана наркому иностранных дел СССР В. М. Молотову с предложением И. В. Сталину обозначить предстоящую встречу лидеров трех союзных держав — СССР, США и Великобритании — в Ялте кодовым названием "Аргонавт"
Письмо посла США в СССР А.Гарримана наркому иностранных дел СССР В.М.Молотову с предложением И.В.Сталину обозначить предстоящую встречу лидеров трех союзных держав – СССР, США и Великобритании в Ялте кодовым названием Аргонавт
© МИД РФ
Письмо посла США в СССР А. Гарримана наркому иностранных дел СССР В. М. Молотову с предложением И. В. Сталину обозначить предстоящую встречу лидеров трех союзных держав — СССР, США и Великобритании — в Ялте кодовым названием "Аргонавт"
Первая публикация позволит ознакомиться с документами Ялтинской конференции. Она проходила с 4 по 11 февраля 1945 года и стала "одним из важнейших событий на завершающем этапе Великой Отечественной войны, определила главные направления взаимодействия союзников по ключевым военно-стратегическим и политическим вопросам послевоенного мироустройства".
© МИД РФЦеремониал встречи и проводов гостей Ялтинской конференции, составленный заведующим протокольным отделом НКИД СССР Ф. Ф. Молочковым. 13 января 1945
 Церемониал встречи и проводов гостей Ялтинской конференции, составленный зав.протокольным отделом НКИД СССР Ф.Ф.Молочковым. 13 января 1945
© МИД РФ
Церемониал встречи и проводов гостей Ялтинской конференции, составленный заведующим протокольным отделом НКИД СССР Ф. Ф. Молочковым. 13 января 1945
Процесс рассекречивания и оцифровки архивных документов продолжается для ввода их в широкий научный и общественный оборот, добавили в министерстве. Так, веб-ресурс "СССР и союзники. Документы архива МИД России о внешней политике и дипломатии ведущих держав антигитлеровской коалиции" (agk.mid.ru) открывает доступ к тысячам архивных дел. Значительная часть материалов выложена на сайте Историко-документального департамента (dd.mid.ru).
© МИД РФПеречень вопросов, которые могут быть поставлены американцами и англичанами на Крымской конференции. 25 января 1945
Перечень вопросов, которые могут быть поставлены американцами и англичанами на Крымской конференции. 25 января 1945
© МИД РФ
Перечень вопросов, которые могут быть поставлены американцами и англичанами на Крымской конференции. 25 января 1945
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Ялтинская конференция (1945)Великая Отечественная война (1941-1945)МИД РФРоссияОбщество
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