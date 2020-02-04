МИД опубликовал тематические подборки документов Ялтинской конференции

Процесс рассекречивания и оцифровки архивных документов продолжается для ввода их в широкий научный и общественный оборот, добавили в министерстве. Так, веб-ресурс "СССР и союзники. Документы архива МИД России о внешней политике и дипломатии ведущих держав антигитлеровской коалиции" () открывает доступ к тысячам архивных дел. Значительная часть материалов выложена на сайте Историко-документального департамента ().