МИД предупредил о сложных метеоусловиях в ряде европейских стран

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о сложных погодных условиях в Альпийском регионе, а также о "красном" уровне метеоопасности в Германии.
"Австрия, Германия, Италия, Франция, Швейцария - 4 февраля в Альпийском регионе ожидаются сложные метеоусловия в связи с прохождением шторма "Эрве"; резкое похолодание; сильный порывистый ветер; обильный снегопад", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Кроме этого, как сообщил ДСКЦ, в Германии во вторник в связи с обильными осадками и сильным ветром в южных и юго-восточных регионах страны объявлен "красный" уровень метеоопасности.
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