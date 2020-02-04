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МИД предупредил о сложных метеоусловиях в ряде европейских стран
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РИА Новости

МИД предупредил о сложных метеоусловиях в ряде европейских стран

13:16 04.02.2020 (обновлено: 13:17 04.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о сложных погодных условиях в Альпийском регионе, а также о "красном" уровне метеоопасности в Германии.
"Австрия, Германия, Италия, Франция, Швейцария - 4 февраля в Альпийском регионе ожидаются сложные метеоусловия в связи с прохождением шторма "Эрве"; резкое похолодание; сильный порывистый ветер; обильный снегопад", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Кроме этого, как сообщил ДСКЦ, в Германии во вторник в связи с обильными осадками и сильным ветром в южных и юго-восточных регионах страны объявлен "красный" уровень метеоопасности.
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