Как у Советского союза появилась атомная бомба: история испытаний

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Истории.doc Как у Советского союза появилась атомная бомба: история испытаний

Только 4 страны в мире могут использовать ядерное оружие при первой необходимости – Россия, США, Великобритания и Франция. Израилю, Индии, Пакистану и Китаю понадобится время на подготовку. У остальных стран атомной бомбы нет. Мир стремится к ядерному разоружению. Ценой каких усилий разрабатывалась атомная бомба в СССР?