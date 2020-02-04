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Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.
2020-02-04T18:23+0300
https://ria.ru/20200204/1564237490.html
Как у Советского союза появилась атомная бомба: история испытаний
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564237625_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_159daee4afda86aa904a78dfc2ce2bb9.jpg
РИА Новости

Как у Советского союза появилась атомная бомба: история испытаний

14:00 04.02.2020 (обновлено: 18:23 04.02.2020)
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Истории.doc
Как у Советского союза появилась атомная бомба: история испытаний
Вчера, 14:00
Только 4 страны в мире могут использовать ядерное оружие при первой необходимости – Россия, США, Великобритания и Франция. Израилю, Индии, Пакистану и Китаю понадобится время на подготовку. У остальных стран атомной бомбы нет. Мир стремится к ядерному разоружению. Ценой каких усилий разрабатывалась атомная бомба в СССР?
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Эпизод подготовила Софья Архангельская
Голос эпизода Игорь Кривицкий
Монтаж Андрея Темнова
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