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В Германии ожидают рост числа заболевших коронавирусом
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РИА Новости

В Германии ожидают рост числа заболевших коронавирусом

13:15 04.02.2020 (обновлено: 13:16 04.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в масках
Пассажиры в масках
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажиры в масках. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 фев – РИА Новости. Дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в ФРГ непредсказуемо, ожидается рост числа заболевших, заявили РИА Новости в федеральном институте имени Роберта Коха по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней.
"Развитие (ситуации - ред) не может быть предсказано. Ожидается ввоз новых отдельных случаев в Германию. Также возможны дальнейшие индивидуальные заражения и инфекционные цепочки в Германии. Опасность для здоровья населения Германии от новых респираторных заболеваний в настоящее время все еще остается низкой, но эта оценка может измениться в краткосрочной перспективе из-за новых результатов", - заявила официальный представитель института Сузанна Глазмахер.
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Она добавила, что немецкие пациенты с респираторным заболеванием, вызванным коронавирусом, "скорее, молоды и, очевидно, в основном, легко больны". По словам Глазмахер, дополнительной информации о группах риска у нее нет.
Ранее число зараженных новым типом коронавируса возросло в Германии до 12 человек, в том числе двое зараженных оказались в числе эвакуированных из Уханя граждан ФРГ, остальные случаи зафиксированы в Баварии. Все больные изолированы и находятся под наблюдением.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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