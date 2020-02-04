Лукашенко удивлен озабоченностью России из-за визита Помпео в Минск

МИНСК, 4 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает озабоченности РФ в связи с визитом госсекретаря США Майка Помпео в Минск, ведь в республике радуются, когда россияне и американцы "обнимаются и целуются".
Госсекретарь США Помпео посетил Белоруссию 1 февраля в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с Лукашенко и главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.
"В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь", цитирует Лукашенко во вторник Sputnik Беларусь.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что данный визит в Кремле рассматривают как абсолютно суверенное право партнеров и реализацию суверенных отношений. Вместе с тем там считают маловероятным "сверхблизкое сближение" Белоруссии и США.