Лукашенко удивлен озабоченностью России из-за визита Помпео в Минск

"В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь", цитирует Лукашенко во вторник Sputnik Беларусь .