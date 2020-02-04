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2020-02-04T13:14+0300
https://ria.ru/20200204/1564237354.html
Лукашенко удивлен озабоченностью России из-за визита Помпео в Минск
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РИА Новости

Лукашенко удивлен озабоченностью России из-за визита Помпео в Минск

13:14 04.02.2020
2966
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время визита в Минск
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
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Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Минск. Архивное фото
МИНСК, 4 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает озабоченности РФ в связи с визитом госсекретаря США Майка Помпео в Минск, ведь в республике радуются, когда россияне и американцы "обнимаются и целуются".
Госсекретарь США Помпео посетил Белоруссию 1 февраля в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с Лукашенко и главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

"В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь", цитирует Лукашенко во вторник Sputnik Беларусь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что данный визит в Кремле рассматривают как абсолютно суверенное право партнеров и реализацию суверенных отношений. Вместе с тем там считают маловероятным "сверхблизкое сближение" Белоруссии и США.
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Обсудить 14
Майк ПомпеоАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Мы больше удивлены, что "батька" удивлен, что мы не удивлены, но ему хотелось, чтобы мы удивились)))) Хотя Песков сказал "КАЖДОМУ СВОЁ"))))
4 февраля, 13:19
Руслан Якубик
3200003
Лукашенко опять включает дурака...... Никто в России не озаботился его встречей с Помпео. На нём уже почти крест поставила России. Вот он и орёт на всю вселенную - помогите, спасите.....
4 февраля, 13:20
Стас Титов
2830003
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