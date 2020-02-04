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Индия отменила действующие визы гражданам Китая
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РИА Новости

Индия отменила действующие визы гражданам Китая

13:11 04.02.2020 (обновлено: 13:56 04.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка в маске
Девушка в маске
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка в маске. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев – РИА Новости. Власти Индии на фоне распространения коронавируса в КНР сообщили об отмене действующих виз для жителей Китая и туристов, посетивших эту страну в последние две недели.
"Посольство и наши консульства получили несколько запросов от китайских граждан, а также иностранных граждан, которые находятся за пределами Китая или посетили Китай в течение последних 2 недель, относительно того, могут ли они использовать свои действительные однократные/многократные визы для поездки в Индию. Существующие визы больше не действительны. Желающие получить индийскую визу могут обратиться в посольство в Пекине или консульства в Шанхае и Гуанчжоу", - говорится в сообщении посольства Индии в Пекине.
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Ранее министерство здравоохранения Индии рекомендовало гражданам страны не посещать Китай, все посетившие эту страну с 15 января 2020 года могут быть помещены в карантин.
По последним данным, в Индии зарегистрированы три случая заболевания коронавирусом. Все заболевшие - студенты, вернувшиеся из китайского Уханя, эпицентра эпидемии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.
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ТуризмвизыНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаКитайИндияВ мире
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