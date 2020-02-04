Индия отменила действующие визы гражданам Китая

"Посольство и наши консульства получили несколько запросов от китайских граждан, а также иностранных граждан, которые находятся за пределами Китая или посетили Китай в течение последних 2 недель, относительно того, могут ли они использовать свои действительные однократные/многократные визы для поездки в Индию. Существующие визы больше не действительны. Желающие получить индийскую визу могут обратиться в посольство в Пекине или консульства в Шанхае и Гуанчжоу", - говорится в сообщении посольства Индии в Пекине.