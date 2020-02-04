Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T13:11+0300
https://ria.ru/20200204/1564237228.html
Спецпосланник ООН рассказал о нарушении оружейного эмбарго в Ливии
https://cdn21.img.ria.ru/images/155241/44/1552414409_0:32:3071:1759_1036x0_80_0_0_e68a88056b68f23329fdc8ab123fe482.jpg
РИА Новости

Спецпосланник ООН рассказал о нарушении оружейного эмбарго в Ливии

13:11 04.02.2020
284
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 4 фев - РИА Новости. Cпецпосланник генсека ООН по Ливии Гассан Саламе заявил, что оружейное эмбарго нарушается обеими сторонами ливийского конфликта, и выразил надежду на принятие в ближайшие дни резолюции СБ ООН, которая закрепит запрет на поставку вооружений.
"Оружейное эмбарго, наложенное в 2011 году, постоянно нарушалось с того времени. На Берлинской конференции прозвучал призыв соблюдать эту резолюцию. Я сообщил Совбезу ООН, что она не соблюдается и мы имеем доказательства того, что новое оборудование поставляется, а новые неливийские бойцы присоединяются к обоим лагерям. Таким образом, мы полагаем, что оружейное эмбарго нарушается обеими сторонами", - заявил Саламе на пресс-конференции.
Ситуация в Ливии
3 февраля, 00:50
В МИД Германии рассказали об ожиданиях от резолюции СБ ООН по Ливии
"Я надеюсь, что в течение нескольких дней Совбез примет свою первую резолюцию, которая повторно подтвердит это (оружейное эмбарго - ред.). И я также надеюсь, что те, кто экспортирует эти вооружения, понимают, что в стране уже более 20 миллионов единиц оружия, этого достаточно, стране не нужно новое оборудование", - добавил он.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
31 января, 15:00
В Германии оценили развитие ситуации в Ливии
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
30 января, 19:56
Небензя прокомментировал мирный процесс в Ливии
010000
Обсудить 0
Обострение конфликта в ЛивииГассан СаламеПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарЕвросоюзЛивияООНСШАВ мире
Рекомендуем
Военные в Ливии
Стороны ливийского военного комитета начали обсуждать режим перемирия
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Минск
Лукашенко удивлен озабоченностью России из-за визита Помпео в Минск
Двигатель для автомобиля высшего класса ФГУП НАМИ, предназначенный для проекта Кортеж
Прототип авиадвигателя "Кортежа" испытают на самолете
Депутат Госдумы РФ Елена Панина
В Госдуме заявили о готовности России к "контрудару" в судах
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
Переговоры о ливийском урегулировании могут начаться через две недели
Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
ООН не может подтвердить наличие представителей российской ЧВК в Ливии
Сергей Лавров
Сотни боевиков из Идлиба перемещаются в Ливию, заявил Лавров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что Белоруссия сама определяет свою внешнюю политику
Женева, Швейцария
В Женеве начала работу совместная ливийская военная комиссия
Производство автомобиля Hyundai Tuscon
Южнокорейские автомобильные заводы приостанавливают производство
Константин Косачев
Косачев прокомментировал развитие событий в Идлибе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что "период холода" в отношениях с США закончился
Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
Генсек ООН заявил о возобновлении эскалации в Ливии, Йемене и Сирии
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
Литва предложила Белоруссии обсудить поставки углеводородов
Президент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине
Эрдоган и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния