Спецпосланник ООН рассказал о нарушении оружейного эмбарго в Ливии

ЖЕНЕВА, 4 фев - РИА Новости. Cпецпосланник генсека ООН по Ливии Cпецпосланник генсека ООН по Ливии Гассан Саламе заявил, что оружейное эмбарго нарушается обеими сторонами ливийского конфликта, и выразил надежду на принятие в ближайшие дни резолюции СБ ООН, которая закрепит запрет на поставку вооружений.

"Оружейное эмбарго, наложенное в 2011 году, постоянно нарушалось с того времени. На Берлинской конференции прозвучал призыв соблюдать эту резолюцию. Я сообщил Совбезу ООН, что она не соблюдается и мы имеем доказательства того, что новое оборудование поставляется, а новые неливийские бойцы присоединяются к обоим лагерям. Таким образом, мы полагаем, что оружейное эмбарго нарушается обеими сторонами", - заявил Саламе на пресс-конференции.

"Я надеюсь, что в течение нескольких дней Совбез примет свою первую резолюцию, которая повторно подтвердит это (оружейное эмбарго - ред.). И я также надеюсь, что те, кто экспортирует эти вооружения, понимают, что в стране уже более 20 миллионов единиц оружия, этого достаточно, стране не нужно новое оборудование", - добавил он.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж , и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар , сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.