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Бывший полковник Захарченко получил пять суток штрафного изолятора
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РИА Новости

Бывший полковник Захарченко получил пять суток штрафного изолятора

13:09 04.02.2020 (обновлено: 15:57 04.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев — РИА Новости. Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за взятки, проведет пять суток в штрафном изоляторе, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Республике Мордовия.
Такое решение приняла комиссия исправительной колонии после того, как 9 января Захарченко подрался с другим заключенным "на почве личных неприязненных отношений".
Дмитрий Захарченко в Басманном судом Москвы перед рассмотрением ходатайства следствия о продлении ареста. 2 марта 2017
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Экс-полковник Захарченко прокомментировал "записку" покровителям
Ранее адвокат бывшего полковника Александр Горбатенко заявил РИА Новости, что сам Захарченко расценивает конфликт "как провокацию с целью ужесточить ему наказание".

Дело полковника Захарченко

Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению во взяточничестве. Дело получило резонанс после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
Его приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы. В середине ноября Захарченко отправился отбывать наказание в мордовскую колонию № 5.
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
12 января, 22:12
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
1713988520
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Дело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоФедеральная служба исполнения наказаний РФНижний НовгородРоссияПроисшествия
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