Бывший полковник Захарченко получил пять суток штрафного изолятора

Такое решение приняла комиссия исправительной колонии после того, как 9 января Захарченко подрался с другим заключенным "на почве личных неприязненных отношений".

Дело полковника Захарченко

Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению во взяточничестве. Дело получило резонанс после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.