Бывший полковник Захарченко получил пять суток штрафного изолятора

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев — РИА Новости. Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за взятки, проведет пять суток в штрафном изоляторе, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Республике Мордовия.
Такое решение приняла комиссия исправительной колонии после того, как 9 января Захарченко подрался с другим заключенным "на почве личных неприязненных отношений".
20 января, 15:59Экс-полковник Захарченко прокомментировал "записку" покровителям
Ранее адвокат бывшего полковника Александр Горбатенко заявил РИА Новости, что сам Захарченко расценивает конфликт "как провокацию с целью ужесточить ему наказание".
Дело полковника Захарченко
Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению во взяточничестве. Дело получило резонанс после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.
Его приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы. В середине ноября Захарченко отправился отбывать наказание в мордовскую колонию № 5.