Прототип авиадвигателя "Кортежа" испытают на самолете

Двигатель для автомобиля высшего класса ФГУП "НАМИ", предназначенный для проекта "Кортеж". Архивное фото

Двигатель для автомобиля высшего класса ФГУП "НАМИ", предназначенный для проекта "Кортеж"

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Демонстратор авиадвигателя, созданного на базе автомобильной силовой установки "Кортежа", испытают летающей лаборатории (ЛЛ) до конца 2021 года, сообщается в госконтракте, подписанном между Минпромторгом РФ и Демонстратор авиадвигателя, созданного на базе автомобильной силовой установки "Кортежа", испытают летающей лаборатории (ЛЛ) до конца 2021 года, сообщается в госконтракте, подписанном между Минпромторгом РФ и Центральным институтом авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ).

Согласно контракту, с 1 декабря 2020 года по 15 декабря 2021-го будет изготавливаться экспериментальный образец двигателя-демонстратора АПД-500 №2 для испытаний в составе ЛЛ или экспериментального летательного объекта.

Кроме того, в течение этого срока двигатель должен быть установлен на ЛЛ, подготовлены необходимые разрешающие документы, а также проведены испытания в составе летающей лаборатории.

До конца 2022 года планируется разработать техническое задание на создание семейства двигателей демонстраторов в классе мощности 220 и 500 л.с. для легких летательных аппаратов разного назначения на основе силового агрегата автомобильных двигателей.

Мероприятия проводятся в рамках научно-исследовательской работы "Адаптация-2020". ЦИАМ выиграл соответствующий конкурс стоимостью 567 миллионов рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

В прошлом году РИА Новости сообщили в институте, что стендовые испытания превращенного двигателя в составе силовой установки с воздушным винтом завершены успешно. Исследование созданного на базе двигателя "Кортеж" демонстратора АПД-500 планируется продолжить в термобарокамере ЦИАМ и в дальнейшем провести испытания на экспериментальном летательном аппарате.

Ранее о проведении в России научно-исследовательских работ в области превращения автомобильного двигателя от проекта "Кортеж" в авиационный сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин. По его словам, основная цель данного проекта – понять, что конкретно нужно поменять в автомобильном двигателе, чтобы на нем полетел самолет.

По словам Гордина, автомобильные двигатели - крупносерийные, их себестоимость существенно ниже, поэтому есть возможность сделать относительно дешевый авиационный двигатель.

В рамках проекта "Кортеж" ФГУП НАМИ совместно с Porsche Engineering разработало семейство модульных двигателей. Самым мощным из них является V12 с четырьмя турбинами, непосредственным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения.