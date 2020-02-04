Прототип авиадвигателя "Кортежа" испытают на самолете

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Демонстратор авиадвигателя, созданного на базе автомобильной силовой установки "Кортежа", испытают летающей лаборатории (ЛЛ) до конца 2021 года, сообщается в госконтракте, подписанном между Минпромторгом РФ и Центральным институтом авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ).
Согласно контракту, с 1 декабря 2020 года по 15 декабря 2021-го будет изготавливаться экспериментальный образец двигателя-демонстратора АПД-500 №2 для испытаний в составе ЛЛ или экспериментального летательного объекта.
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Кроме того, в течение этого срока двигатель должен быть установлен на ЛЛ, подготовлены необходимые разрешающие документы, а также проведены испытания в составе летающей лаборатории.
До конца 2022 года планируется разработать техническое задание на создание семейства двигателей демонстраторов в классе мощности 220 и 500 л.с. для легких летательных аппаратов разного назначения на основе силового агрегата автомобильных двигателей.
Мероприятия проводятся в рамках научно-исследовательской работы "Адаптация-2020". ЦИАМ выиграл соответствующий конкурс стоимостью 567 миллионов рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
В прошлом году РИА Новости сообщили в институте, что стендовые испытания превращенного двигателя в составе силовой установки с воздушным винтом завершены успешно. Исследование созданного на базе двигателя "Кортеж" демонстратора АПД-500 планируется продолжить в термобарокамере ЦИАМ и в дальнейшем провести испытания на экспериментальном летательном аппарате.
Ранее о проведении в России научно-исследовательских работ в области превращения автомобильного двигателя от проекта "Кортеж" в авиационный сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин. По его словам, основная цель данного проекта – понять, что конкретно нужно поменять в автомобильном двигателе, чтобы на нем полетел самолет.
По словам Гордина, автомобильные двигатели - крупносерийные, их себестоимость существенно ниже, поэтому есть возможность сделать относительно дешевый авиационный двигатель.
В рамках проекта "Кортеж" ФГУП НАМИ совместно с Porsche Engineering разработало семейство модульных двигателей. Самым мощным из них является V12 с четырьмя турбинами, непосредственным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения.
Впервые движок был продемонстрирован на стенде НАМИ на Московском автосалоне в 2016 году. Объем этого силового агрегата - 6,6 литров, а мощность и крутящий момент составляют 850 л.с. и 1320 Нм соответственно.
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