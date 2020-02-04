Замглавы департамента Минкультуры Мосолова выпустили из СИЗО

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест замглавы департамента охраны культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова по делу о хищении более 20 миллионов рублей при реставрации Соловецкого монастыря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
"Павлу Мосолову изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест, срок избран до 12 февраля", - сказала собеседница агентства.
Вместе с Мосоловым в сентябре 2019 года по делу были арестованы его бывший начальник Владимир Цветнов (в последнее время занимавший должность руководителя центра культурного наследия ФАУ "РосКапСтрой"), коммерсанты Татьяна Магдеева и Сергей Семиков, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря. Им вменяют участие в хищении более 20 миллионов рублей в составе организованной группы, всего пять эпизодов.