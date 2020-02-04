В ассоциации аптечных сетей оценили ситуацию с медицинскими масками

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) не отмечает дефицита медицинских масок в целом в Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) не отмечает дефицита медицинских масок в целом в России , возможны лишь временные недостатки в отдельных аптеках, об этом РИА Новости сообщила директор РААС Нелли Игнатьева.

"Масок в стране предостаточно. Возможностей производственных площадок тоже предостаточно для того, чтобы обеспечивать даже возможный растущий спрос. Просто в одной аптеке нет, в другой они есть. Они связаны ровно с тем, что спрос растет в непонятной для нас прогрессии, мы не успеваем своевременно поставлять маски. Они есть, и этим следует руководствоваться нашему населению", - сказала она.

Директор РААС при этом отметила, что в отдельных розничных точках дневная потребность в масках выше, чем за месяц торговли в обычное время. А как сообщили агентству в аналитическом агентстве DSM Group, число медицинских масок, проданных в российских аптеках в четвертую неделю прошедшего месяца - с 20 по 26 января, - выросло в 2,9 раза по сравнению с предшествовавшей неделей и составило 1,385 миллиона штук.

В компаниях, продающих маски в России, - Sense professional ("Маска"), Lab+, "Биомедторг", "Фарм-глобал", "Медсервис" - не ответили на запрос РИА Новости. Но в последней организации консультант во всплывающем окне на сайте сообщил о том, что "масок нет в наличии" и поставок в ближайшее время не планируется.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - новый коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425. Еще почти 150 человек заболели вне страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены и в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.