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РИА Наука
2020-02-04T13:02+0300
https://ria.ru/20200204/1564236366.html
Специалисты назвали самый распространенный вид рака
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РИА Новости

Специалисты назвали самый распространенный вид рака

13:01 04.02.2020 (обновлено: 13:02 04.02.2020)
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© Depositphotos / decade3dРак легких
Рак легких
© Depositphotos / decade3d
ПАРИЖ, 4 фев - РИА Новости. Рак легких остается самым распространенным в мире среди онкозаболеваний как по частоте заболеваемости, так и по уровню смертности, говорится в докладе Международного агентства по изучению рака (IARC).
"Рак легких является наиболее распространенным типом рака в мире как с точки зрения частоты заболеваемости (2,1 миллиона новых случаев в 2018), так и с точки зрения смертности (1,8 миллиона смертей в 2018). Основной причиной появления рака легких является курение табака, на которое приходится 63% от всех смертей от рака легких", - говорится в докладе.
Отмечается, что "тенденция в заболеваемости и смертности от рака легких во многом определяется курением табака в прошлом".
Что касается роста заболеваемости раком молочной железы, то на это влияет более раннее наступление первого менструального кровотечения, более поздний возраст для рождения первого ребенка и меньшее число детей. "В странах, где индекс человеческого развития (ИЧР, HDI) высок, заболеваемость этим типом рака стабилизировалась, а смертность от него снижается, тогда как в странах, где переход к более высокому уровню ИЧР продолжается, смертность имеет тенденцию совпадать с растущей заболеваемостью", - следует из документа.
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Согласно данным IARC, подобным образом обстоит ситуация и с колоректальным раком, заболеваемость которым в странах с высоким уровнем HDI стабилизировалась или снизилась, а в развивающихся странах возросла. "Смертность в странах с высоким уровнем HDI снизилась, а во многих странах с низким или средним уровнем дохода растет", - подчеркивают в агентстве.
Рак желудка занимает пятое место в мире по распространенности и третье по смертности, причем эти показатели разнятся также в зависимости от типа рака в разных отделах органа. Большинство случаев заболевания раком желудка связаны с инфицированием Helicobacter pylori.
Наконец, уровень заболеваемости раком шейки матки и смертности от него во многих странах снижается в последние десятилетия. "Это стало результатом выявления предраковых состояний путем скрининга. Но у более молодых поколений в некоторых странах отмечается рост этих показателей", - подчеркивается в докладе. Там отмечается, что устранение этого заболевания возможно при использовании программ вакцинации против вируса папилломы человека и проведении скринингов.
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