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Южнокорейские автомобильные заводы приостанавливают производство
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РИА Новости

Южнокорейские автомобильные заводы приостанавливают производство

13:00 04.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПроизводство автомобиля Hyundai Tuscon
Производство автомобиля Hyundai Tuscon
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Производство автомобиля Hyundai Tuscon . Архивное фото
СЕУЛ, 4 фев – РИА Новости. Южнокорейские производители автомобилей и техники приостанавливают производство на своих заводах из-за нехватки экспортируемых из Китая деталей, поставки которых прервались из-за коронавируса, сообщает южнокорейский телеканал YTN.
Как сообщает телеканал, в ближайшие дни до 7 февраля автомобильный производитель Hyundai Motor Group временно остановит все свои заводы. Большинство производственных линий не будут работать как минимум до 11 февраля.
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В качестве причины называется то, что правительство КНР продлило новогодние выходные до 9 февраля, в связи с чем южнокорейские производители кабельных сборок и жгутов, которые закупали материалы в Китае, не могут поставить их на заводы.
В среду остановят первый завод в Ульсане, в четверг - вторую линию пятого завода в Ульсане, завод в Чонджу и другие. Производство не будет продолжено до тех пор, пока не наладятся поставки нужных деталей.
Еще одна автомобильная компания SsangYong Motor также остановила до 12 февраля завод в городе Пхёнтхэк.
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Помимо этого, KIA Motors, которая входит в Hyundai Motor Group, заявила о снижении темпов производства на заводах в Хвасоне и Кванджу, где делают седаны K5, K3 и фургоны Kia Bongo.
Samsung Electronics, LG Display, SK Innovation и другие фирмы продлили выходные до 9 февраля на своих заводах в Китае в соответствии с указанием правительства КНР.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал во вторник принять меры по смягчению влияния эпидемии коронавируса на экономику страны.
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"Нужно поспешить с подготовкой всесторонних контрмер для того, чтобы минимизировать удар и ущерб для экономики нашей страны в случае худшего варианта событий, если ситуация (с коронавирусом – ред.) затянется", - заявил президент.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 20,6 тысячи пациентов, умерли 427 человек. Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, в том числе в Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.
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SamsungМун Чжэ ИнHyundai MotorУльсанЮжная КореяУханьВ мире
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