Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T12:58+0300
https://ria.ru/20200204/1564236175.html
Роспотребнадзор рассказал о санитарных мероприятиях из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134619_0:2:3000:1690_1036x0_80_0_0_226853898c5c76040ca297dc96b37ca9.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал о санитарных мероприятиях из-за коронавируса

12:58 04.02.2020
1594
© AP Photo / CDCКоронавирус 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV
© AP Photo / CDC
Коронавирус 2019-nCoV. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Должностные лица Роспотребнадзора имеют право требовать проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий при угрозе возникновения и распространения коронавируса, в случае неисполнения предусмотрена административная ответственность, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор,... имеют право требовать и давать обязательные для исполнения в установленные сроки предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:24
Оперативный штаб информирует Путина о ситуации с коронавирусом
В случае невыполнения в установленный срок законного предписания предусмотрена административная ответственность, уточняется на сайте.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
Вчера, 11:14
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
131100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусакоронавирусыЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорКитайРоссияОбщество
Рекомендуем
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
В Центре гигиены и эпидемиологии
В Москве 3 февраля на коронавирус проверили около трех тысяч человек
Прохожие в защитных масках на одной из улиц
В Таиланде сообщили о шести новых случаях заражения коронавирусом
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом
Временная больница в китайском городе Ухань
Минздрав готовится к возможной эпидемии коронавируса
Пассажиры в масках
В Германии ожидают рост числа заболевших коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин
Оперативный штаб информирует Путина о ситуации с коронавирусом
Проверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй
Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Китай выступил против чрезмерной реакции в мире на коронавирус
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
В Китае снижается уровень смертности от коронавируса
Прохожие в медицинских масках на улице Пекина, КНР
В Бельгии зарегистрирован первый случай коронавируса
Ученые в лаборатории
Американские врачи раскрыли подробности лечения коронавируса
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
Пассажиры на таможенном контроле в терминале F аэропорта Шереметьево
В Пекине с пониманием относятся к российским ограничительным мерам
Люди в медицинских масках
Власти Китая зафиксировали замедление роста числа зараженных в Ухане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния