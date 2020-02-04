Венесуэльская авиакомпания возобновит рейсы Каракас-Дамаск в марте

КАИР, 4 фев – РИА Новости. Авиарейсы Авиарейсы Каракас Дамаск и обратно будут возобновлены в марте впервые с 2010 года, выполнять их будет венесуэльская авиакомпания Conviasa, заявил проправительственной газете al-Watan директор Управления гражданской авиации САР Басем Мансур.

"Венесуэльские авиалинии возобновят рейсы по маршруту Дамаск-Каракас со следующего месяца", - заявил Мансур газете.

Авиабилеты уже продаются на сайте венесуэльской авиакомпании Conviasa. Согласно графику, первый рейс запланирован на понедельник 2 марта. Рейс длительностью в 12,5 часа из Каракаса в Дамаск будет выполняться по понедельникам, обратный рейс длительностью в 15 часов – в среду. Билет туда-обратно обойдется как минимум в 1660 долларов.

Рейс Дамаск-Каракас был приостановлен в 2010 году. На данный момент из аэропорта сирийской столицы осуществляются рейсы в страны Ближнего Востока и Африки, а также в РФ и Армению.

Сирийская диаспора в Венесуэле является одной из крупнейших в мире и насчитывает около миллиона человек. В Сирии проживают не менее 15 тысяч венесуэльцев.

Мансур сообщил, что на данный момент воздушным пространством Сирии для транзитных полетов пользуются восемь авиакомпаний. Ежемесячный доход от предоставления воздушного пространства авиакомпании Qatar Airways составляет один миллион долларов, остальным, в том числе иракским и иранским, – два миллиона.