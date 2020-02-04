Процедуру голосования пропишут в проекте о поправке в Конституцию

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Процесс проведения общероссийского голосования будет прописан в проекте закона и его порядок определят ко второму чтению в Государственной Думе, заявил сопредседатель группы Андрей Клишас.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию. Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
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"Есть полное понимание по процедуре голосования. Даты еще нет. Она будет известна тогда, когда Госдума будет принимать во втором чтении... Процедура голосования появится до конца второго чтения, она будет внесена и будет частью закона", - сказал Клишас журналистам.
Сопредседатель подчеркнул, что независимое общественное наблюдение также будет прописано в законопроекте о поправке к конституции. Однако участие международных наблюдателей пока не обсуждалось, уточнил он.