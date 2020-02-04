Ученые назвали причину покраснения морской воды в Новороссийске

КРАСНОДАР, 4 фев - РИА Новости. Исследование показало, что причиной покраснения морской воды у берегов Исследование показало, что причиной покраснения морской воды у берегов Новороссийска стали водоросли, опасные вещества в ходе анализа не обнаружены, сообщила РИА Новости директор Новороссийского учебного и научно-исследовательского биологического центра Ирина Матасова.

"Наша газета. Новороссийск" в конце января опубликовала на своём YouTube-канале ролик, на котором видно, что морская вода у побережья окрашена в красный цвет. В Новороссийском учебном и научно-исследовательском биологическом центре предположили, что это могло произойти из-за цветения водорослей, вызванного теплой погодой, однако точную причину явления до исследования не называли.

Там добавили, что некоторые местные жители предположили, что изменение цвета морской воды может быть связано с выпуском фенола, но учёные центра эту версию не рассматривали всерьез, потому что химических производств подобного характера в городе нет, а кроме того, в этом случае берег был бы усеян телами погибших морских обитателей, чего, по факту, не было. Там также сообщили о планах провести соответствующее исследование совместно с Роприроднадзором.

"Мы отбирали пробы на мысе Любви. Мы там нашли водоросли в относительно большом количестве, которые являются типичными обитателями Черного моря, которые оторвало и прибило штормом. Никаких запахов посторонних, вода не красит, была прозрачного цвета, в ней просто были фрагменты красных водорослей. Ничего другого обнаружено там не было. Такое явление как красные приливы является достаточно распространённым по всему миру. Эти водоросли нетоксичны. Мы ничего опасного не нашли", - рассказала агентству Матасова.