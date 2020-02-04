СМИ рассказали, почему Брэд Питт пропустил премию BAFTA

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. СМИ узнали, из-за чего американский актер Брэд Питт отменил поездку в Лондон в "последнюю минуту", и не появился на церемонии награждения премии BAFTA, СМИ узнали, из-за чего американский актер Брэд Питт отменил поездку в Лондон в "последнюю минуту", и не появился на церемонии награждения премии BAFTA, сообщает Daily Mail.

Источник рассказал изданию, что он остался в США, чтобы наладить отношения со старшим сыном. Юноша ненадолго приехал домой из Сеула, где изучает биохимию в университете Ёнсе.

"Мэддокс дал Брэду шанс. Согласился поговорить. Из-за этого актер бросил все, — прокомментировал инсайдер. — Быть отцом — самая важная часть в его жизни. Поэтому Питт сделает все, чтобы восстановить эту связь".

Брэд Питт и Мэддокс поругались в 2016 году. Ссора произошла на борту частного самолета в Лос-Анджелесе. С тех пор отец и сын находятся в напряженных отношениях.

В прошлом месяце актер заявил, что планирует отпраздновать успешный год в карьере вместе со всеми детьми (Шайло, Ноксом, Вивьен, Паксом, Захарой и Мэддоксом), когда закончатся все основные церемонии.