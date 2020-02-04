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Культура
2020-02-04T14:47+0300
https://ria.ru/20200204/1564235791.html
СМИ рассказали, почему Брэд Питт пропустил премию BAFTA
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РИА Новости

СМИ рассказали, почему Брэд Питт пропустил премию BAFTA

14:46 04.02.2020 (обновлено: 14:47 04.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале
Актер Брэд Питт на Венецианском международном кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. СМИ узнали, из-за чего американский актер Брэд Питт отменил поездку в Лондон в "последнюю минуту", и не появился на церемонии награждения премии BAFTA, сообщает Daily Mail.
Источник рассказал изданию, что он остался в США, чтобы наладить отношения со старшим сыном. Юноша ненадолго приехал домой из Сеула, где изучает биохимию в университете Ёнсе.

"Мэддокс дал Брэду шанс. Согласился поговорить. Из-за этого актер бросил все, — прокомментировал инсайдер. — Быть отцом — самая важная часть в его жизни. Поэтому Питт сделает все, чтобы восстановить эту связь".

Брэд Питт и Мэддокс поругались в 2016 году. Ссора произошла на борту частного самолета в Лос-Анджелесе. С тех пор отец и сын находятся в напряженных отношениях.
В прошлом месяце актер заявил, что планирует отпраздновать успешный год в карьере вместе со всеми детьми (Шайло, Ноксом, Вивьен, Паксом, Захарой и Мэддоксом), когда закончатся все основные церемонии.
За роль каскадера Клиффа Бутта в картине Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" Питт стал лауреатом BAFTA, "Золотого глобуса", премии Гильдии киноактеров, "Выбор критиков", а также вошел в число номинантов на "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана".
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