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В Совете судей рассказали об угрожающей судьям опасности
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РИА Новости

В Совете судей рассказали об угрожающей судьям опасности

12:50 04.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Профессия судьи продолжает оставаться очень опасной, сообщил журналистам председатель Совета судей РФ Виктор Момотов.
"Нас беспокоит ситуация с безопасностью судей... Есть возможность получить табельное оружие, попросить охрану, но никто не застрахован. Это очень опасная профессия", - сказал он.
По словам Момотова, угрозы связаны с работой судей - часто подсудимые угрожают "разобраться" после освобождения.
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