Пресс-конференция о форуме в Крыму к 75-летию Ялтинской конференции

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10 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Вызовы современности и уроки истории. К 75-летию Великой Победы".