Пресс-конференция о форуме в Крыму к 75-летию Ялтинской конференции

Участники:
- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Михаил КОЗЛОВ;
- член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей АЛЕКСАНДРОВ;
- член Комитета СФ по обороне и безопасности Ольга КОВИТИДИ;
- член Комитета СФ по международным делам Сергей ЦЕКОВ.
13–14 февраля в Крыму в Ливадийском дворце-музее пройдет приуроченная к 75-летию Крымской (Ялтинской) конференции Международная научная конференция "Ялта–1945: уроки истории", соорганизатором которой выступает Совет Федерации Федерального Собрания РФ. О предстоящей Конференции, важности сохранения исторической памяти, о противодействии попыткам фальсификации истории и роли Советского Союза в освобождении Европы от "коричневой чумы" пойдет речь на мероприятии.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Михаил КОЗЛОВ;
- член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей АЛЕКСАНДРОВ;
- член Комитета СФ по обороне и безопасности Ольга КОВИТИДИ;
- член Комитета СФ по международным делам Сергей ЦЕКОВ.
13–14 февраля в Крыму в Ливадийском дворце-музее пройдет приуроченная к 75-летию Крымской (Ялтинской) конференции Международная научная конференция "Ялта–1945: уроки истории", соорганизатором которой выступает Совет Федерации Федерального Собрания РФ. О предстоящей Конференции, важности сохранения исторической памяти, о противодействии попыткам фальсификации истории и роли Советского Союза в освобождении Европы от "коричневой чумы" пойдет речь на мероприятии.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/