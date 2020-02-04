В Иране суд приговорил к казни обвиняемого в шпионаже на ЦРУ

ТЕГЕРАН, 4 фев – РИА Новости. Верховный суд Ирана приговорил к смертной казни обвиняемого в шпионаже на ЦРУ, двое других приговорены к 5 и 10 годам заключения.
"Недавно Верховный суд подтвердил смертный приговор американскому шпиону Амиру Рахимпуру, который ранее был задержан, в скором времени он увидит возмездие", - цитирует агентство Mizan официального представителя судебной власти Голямхосейна Эсмаили.
По его словам, Иран также идентифицировал "еще двух шпионов ЦРУ", приговорив их к десяти и пяти годам тюрьмы.
В свою очередь, как отмечает агентство Tasnim, приговоренный к высшей мере наказания поддерживал связь с американскими разведслужбами, получив от них вознаграждение, и пытался передать США "часть информации" по иранскому атому.
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