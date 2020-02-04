В Иране суд приговорил к казни обвиняемого в шпионаже на ЦРУ

"Недавно Верховный суд подтвердил смертный приговор американскому шпиону Амиру Рахимпуру, который ранее был задержан, в скором времени он увидит возмездие", - цитирует агентство Mizan официального представителя судебной власти Голямхосейна Эсмаили.

По его словам, Иран также идентифицировал "еще двух шпионов ЦРУ", приговорив их к десяти и пяти годам тюрьмы.