В Госдуме заявили о готовности России к "контрудару" в судах

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию "Главком", что министерство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции. При этом министр отказался раскрыть подробности, так как это "вопрос инициативы". По его словам, на данный момент процесс находится на этапе сбора доказательств и обоснований.
Депутат Госдумы напомнила, что российская сторона уже выполнила решение Стокгольмского арбитражного суда, желая наладить нормальные отношения с Киевом. При этом, по ее словам, продолжение транзита газа через Украину было прямо увязано с взаимным обнулением претензий.
"Однако в Киеве, видимо, решили, что миролюбивый подход Москвы - это проявление слабости, а иски в отношении России - это отличный способ пополнения украинского бюджета", - сказала Панина.
Вчера, 03:32Украина готовит новые иски против России
Политик напомнила, что во времена предыдущего президента Украины Петра Порошенко страна уже подала множество исков против РФ, которые касались судоходства в Керченском проливе или "мифической "дискриминации" крымских татар".
"В последнее время Москва сделала много важных шагов навстречу Киеву, стремясь улучшить двусторонние отношения и оживить экономические связи. Президент (Украины Владимир) Зеленский должен понимать, что, развязав при возможной поддержке западных союзников серию многолетних судебных войн против РФ, он нанесет ущерб экономике своей страны. При этом у российской стороны также могут найтись поводы для эффективного контрудара в судебных инстанциях", - отметила депутат.
Так, по словам Паниной, может предъявить претензии Киеву за отказ возвращать многомиллиардную суверенную задолженность, а жители Крыма - за убытки от кражи вкладов и пенсий жителей полуострова украинскими банками в 2014.
"Перекрытие Северо-Крымского канала также привело к катастрофическим последствиям для экологии Черного моря, и ответственность за эти варварские действия несут власти Украины", - заявила парламентарий.
24 декабря 2019, 19:31В Минфине ожидают оглашение решения по долгу Украины к лету 2020 года