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В Госдуме заявили о готовности России к "контрудару" в судах
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РИА Новости

В Госдуме заявили о готовности России к "контрудару" в судах

12:47 04.02.2020 (обновлено: 13:55 04.02.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоДепутат Госдумы РФ Елена Панина
Депутат Госдумы РФ Елена Панина
© Sputnik / Виктор Толочко
Депутат Госдумы РФ Елена Панина. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия может найти поводы для контрудара в судебных инстанциях в адрес Украины, заявила РИА член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина, комментируя слова украинского министра юстиции.
Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию "Главком", что министерство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции. При этом министр отказался раскрыть подробности, так как это "вопрос инициативы". По его словам, на данный момент процесс находится на этапе сбора доказательств и обоснований.
Депутат Госдумы напомнила, что российская сторона уже выполнила решение Стокгольмского арбитражного суда, желая наладить нормальные отношения с Киевом. При этом, по ее словам, продолжение транзита газа через Украину было прямо увязано с взаимным обнулением претензий.
"Однако в Киеве, видимо, решили, что миролюбивый подход Москвы - это проявление слабости, а иски в отношении России - это отличный способ пополнения украинского бюджета", - сказала Панина.
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Политик напомнила, что во времена предыдущего президента Украины Петра Порошенко страна уже подала множество исков против РФ, которые касались судоходства в Керченском проливе или "мифической "дискриминации" крымских татар".
"В последнее время Москва сделала много важных шагов навстречу Киеву, стремясь улучшить двусторонние отношения и оживить экономические связи. Президент (Украины Владимир) Зеленский должен понимать, что, развязав при возможной поддержке западных союзников серию многолетних судебных войн против РФ, он нанесет ущерб экономике своей страны. При этом у российской стороны также могут найтись поводы для эффективного контрудара в судебных инстанциях", - отметила депутат.
Так, по словам Паниной, может предъявить претензии Киеву за отказ возвращать многомиллиардную суверенную задолженность, а жители Крыма - за убытки от кражи вкладов и пенсий жителей полуострова украинскими банками в 2014.
"Перекрытие Северо-Крымского канала также привело к катастрофическим последствиям для экологии Черного моря, и ответственность за эти варварские действия несут власти Украины", - заявила парламентарий.
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Елена ПанинаРоссияУкраинаВ мире
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