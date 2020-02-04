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В Пекине с пониманием относятся к российским ограничительным мерам
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РИА Новости

В Пекине с пониманием относятся к российским ограничительным мерам

12:45 04.02.2020 (обновлено: 13:21 04.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры на таможенном контроле в терминале F аэропорта Шереметьево
Пассажиры на таможенном контроле в терминале F аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажиры на таможенном контроле в терминале F аэропорта Шереметьево
ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Китайская сторона c пониманием относится к предпринятым Россией ограничительным мерам из-за коронавируса, заявил во вторник посол РФ в Китае Андрей Денисов.
"Критики не звучало. Наоборот, с китайской стороны звучало понимание принимаемых нами мер", - заявил он.
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
3 февраля, 17:45
Китай надеется, что российские меры против эпидемии будут адекватными
Ранее стало известно, что Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории КНР, пропускать будут ряд граждан только в аэропорту Шереметьево.
С 1 февраля 2020 года временно приостановлено осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских авиаперевозок, в том числе коммерческих, из РФ в Китай и обратно. Исключение составляют регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и обратно.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек.
Коронавирус 2019-nCoV
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