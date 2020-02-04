В Пекине с пониманием относятся к российским ограничительным мерам

Пассажиры на таможенном контроле в терминале F аэропорта Шереметьево

Пассажиры на таможенном контроле в терминале F аэропорта Шереметьево

ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Китайская сторона c пониманием относится к предпринятым Россией ограничительным мерам из-за Китайская сторона c пониманием относится к предпринятым Россией ограничительным мерам из-за коронавируса , заявил во вторник посол РФ в Китае Андрей Денисов.

"Критики не звучало. Наоборот, с китайской стороны звучало понимание принимаемых нами мер", - заявил он.

Ранее стало известно, что Россия с 4 февраля ограничивает въезд через воздушные пункты пропуска иностранцев с территории КНР, пропускать будут ряд граждан только в аэропорту Шереметьево.

С 1 февраля 2020 года временно приостановлено осуществление российскими и китайскими авиакомпаниями регулярных пассажирских авиаперевозок, в том числе коммерческих, из РФ в Китай и обратно. Исключение составляют регулярные рейсы из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг и обратно.