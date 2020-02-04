В РПЦ прокомментировали возможное появление кода 666 на номерах машин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Возможное появление кода 666 на автомобильных номерах в Свердловской области не сможет "отдалить" жителей от Бога, как и "приблизить" к нему, заявил РИА Новости руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии отец Максим Миняйло.

Сейчас в Свердловской области автомобилисты получают номера с кодами 66 и 96. Ранее сообщалось, что МВД предложило ввести трехзначные комбинации кодов для автомобильных номеров. При этом номера на госзнаках могут начинаться с цифр от единицы до девяти, то есть возможно появление на номерах кода 666. Есть мнение, что эта цифра имеет особое значение: скрывает имя "зверя Апокалипсиса".

"Никакие цифры не способны отдалить нас от Бога, равно как и приблизить. Священное писание говорит: "Идол в мире ничто". Давайте упражняться в добрых делах, в помощи ближним, и через ту любовь, что будет в нашем сердце, победим, в том числе наши страхи", - сказал агентству священник.