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Религия и мировоззрение
2020-02-04T12:58+0300
https://ria.ru/20200204/1564235448.html
В РПЦ прокомментировали возможное появление кода 666 на номерах машин
https://cdn25.img.ria.ru/images/96905/29/969052945_0:324:3456:2268_1036x0_80_0_0_778ba3b2e3e29fffcfa9e7ea98224345.jpg
РИА Новости

В РПЦ прокомментировали возможное появление кода 666 на номерах машин

12:44 04.02.2020 (обновлено: 12:58 04.02.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой ГУ МВД по КузбассуПохитители более 200 "красивых" автономеров задержаны в Кемерово
Похитители более 200 красивых автономеров задержаны в Кемерово
© Фото : предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Кузбассу
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Возможное появление кода 666 на автомобильных номерах в Свердловской области не сможет "отдалить" жителей от Бога, как и "приблизить" к нему, заявил РИА Новости руководитель информационного отдела Екатеринбургской епархии отец Максим Миняйло.
Сейчас в Свердловской области автомобилисты получают номера с кодами 66 и 96. Ранее сообщалось, что МВД предложило ввести трехзначные комбинации кодов для автомобильных номеров. При этом номера на госзнаках могут начинаться с цифр от единицы до девяти, то есть возможно появление на номерах кода 666. Есть мнение, что эта цифра имеет особое значение: скрывает имя "зверя Апокалипсиса".
"Никакие цифры не способны отдалить нас от Бога, равно как и приблизить. Священное писание говорит: "Идол в мире ничто". Давайте упражняться в добрых делах, в помощи ближним, и через ту любовь, что будет в нашем сердце, победим, в том числе наши страхи", - сказал агентству священник.
Ранее ряд СМИ написал, что игумен Вениамин Райников раскритиковал возможность появления кода автономеров 666.
Изготовление государственных регистрационных номеров для автомобилей в РФ
3 февраля, 13:19
Екатеринбургская епархия осудила "дьявольские" номера на автомобили
19122115
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАвтоСвердловская областьЕкатеринбургрелигияОбщество
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