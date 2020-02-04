Стороны ливийского военного комитета начали обсуждать режим перемирия

ЖЕНЕВА, 4 фев - РИА Новости. Спецпосланник ООН по Ливии Гасан Саламе заявил, что обе стороны ливийского военного комитета "5+5" начали переговоры об укреплении режима перемирия в стране и его превращении в устойчивое соглашение о прекращении огня.
"Обе стороны прибыли в Женеву, вчера мы начали обсуждать с ними длинный список пунктов, стоящих на повестке дня, начиная с попытки трансформировать перемирие в более устойчивое, которое будет реже нарушаться обеими сторонами, а также о превращении этого перемирия в настоящее соглашение об устойчивом прекращении огня. Я рад сообщить, что обе стороны начали работу над этим пунктом повестки дня", - заявил Саламе на брифинге.
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Создание военного комитета, включающего представителей противоборствующих сторон, было объявлено по итогам международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. В документе, принятом по итогам конференции, сказано, что первый шаг в сфере безопасности предполагает формирование объединенной военной комиссии в формате "5+5" - по пять представителей от возглавляемой маршалом Халифой Хафтаром ЛНА и от Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.
Цель работы военного комитета - вести переговоры о полноценном прекращении огня в Ливии. Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее рассчитывал на созыв заседания военного комитета в Женеве 28 января, однако этого не произошло.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.
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