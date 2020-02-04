В Москве сообщили о минировании станций метро, ряда вокзалов и судов

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Все станции московского метрополитена, три вокзала и несколько районных судов получили во вторник анонимные сообщения о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Анонимные звонки об угрозах взрывов поступили в адрес всех станций метрополитена, Ленинградского, Казанского и Ярославского вокзалов и нескольких судов. Идут проверки", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, аналогичные письма пришли в торговые центры "Леруа Мерлен" в Подмосковье: в Химках, Пушкино, Красногорске и Ногинске.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, эвакуированы семь районных судов: Басманный, Мещанский, Зеленоградский, Савеловский, Кунцевский, Коптевский и Тверской.
3 февраля, 15:41"Минирование" суда помешало решить вопрос о заочном аресте Минца
Пресс-секретарь Коптевского суда Никита Мутин также пояснил РИА Новости, что к зданию вызвана полиция и кинологическая служба.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Все угрозы оказались ложными.
Недавно ФСБ вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.