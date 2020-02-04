Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T13:16+0300
https://ria.ru/20200204/1564235155.html
Поклонская призвала Эрдогана набраться смелости и приехать в Крым
https://cdn25.img.ria.ru/images/156088/99/1560889912_0:247:2463:1632_1036x0_80_0_0_23a445b05afe1f1650e2dc2058fae8f0.jpg
РИА Новости

Поклонская призвала Эрдогана набраться смелости и приехать в Крым

12:38 04.02.2020 (обновлено: 13:16 04.02.2020)
1285
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Крым.
Так она прокомментировала слова турецкого лидера о том, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и продолжает следить за положением крымских татар.

"Странно, что господин Эрдоган не признает Крым российским. Вот кто-кто, а он-то должен помнить, что в апреле 1783 года полуостров вошел в состав Российской империи. И если он сомневается в ответе на вопрос "Чей Крым?" — пусть приезжает к нам", — сказала Поклонская РИА Новости.

Она подчеркнула, что в прошлом году встречалась с Эрдоганом во время визита российской делегации в Турцию и он показался ей достаточно мужественным человеком, каким должен быть самостоятельный политик и благородный мужчина.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
10 августа 2019, 09:18
Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
"Набравшись смелости и приехав в Крым, он увидит, что мы тут не в Мордоре живем: никто нас автоматчиками не пугает и танками передавить не грозится. Мы уже давно Россия. Точнее, ей и не переставали быть. И как соседу этого не знать?" — заключила Поклонская.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
3 февраля, 16:15
В Крыму прокомментировали слова Эрдогана о статусе полуострова
11252116
Обсудить 6
Наталья ПоклонскаяАнкара (провинция)Госдума РФВладимир ПутинКрымСевастопольООНПолитика
Популярные комментарии
Поклонская назвала Эрдогана трусом?? )) Женщина, пей свои лекарства по утвержденной врачами схеме и не пропускай!
4 февраля, 12:40
РБРадомир Бельский
1220013
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: руководство Польши пока не приглашали на 75-летие Победы
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля
Посольство США в Минске
МИД Белоруссии заявил о скором возвращении посла в США
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Пограничники с собакой патрулируют границу с Литвой в районе Куршской косы
Калининград и триста миллиардов. На что еще претендуют соседи России
Здание Международного суда ООН в Гааге
Украина готовит новые иски против России
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Череповецкого химико-технологического колледжа
Путин назвал референдум о доверии президенту 1993 года правильным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, за что задержали директоров сахарных заводов
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
Праздничный стол
В Архангельской области жена убила мужа, раскритиковавшего ее еду
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
В Крыму прокомментировали слова Эрдогана о статусе полуострова
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Шведская экоактивистка Грета Тунберг в Стокгольме, Швеция
Как заработать на Грете Тунберг? В 2020 году это сможет каждый
Наталья Поклонская
Поклонская оценила обращение Эрдогана к почетному караулу в Киеве
Встреча лидеров нормандской четверки
Посол Франции на Украине заявил о провале попытки изолировать Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния