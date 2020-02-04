Поклонская призвала Эрдогана набраться смелости и приехать в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Крым.

Так она прокомментировала слова турецкого лидера о том, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и продолжает следить за положением крымских татар.

"Странно, что господин Эрдоган не признает Крым российским. Вот кто-кто, а он-то должен помнить, что в апреле 1783 года полуостров вошел в состав Российской империи. И если он сомневается в ответе на вопрос "Чей Крым?" — пусть приезжает к нам", — сказала Поклонская РИА Новости.

Она подчеркнула, что в прошлом году встречалась с Эрдоганом во время визита российской делегации в Турцию и он показался ей достаточно мужественным человеком, каким должен быть самостоятельный политик и благородный мужчина.

"Набравшись смелости и приехав в Крым, он увидит, что мы тут не в Мордоре живем: никто нас автоматчиками не пугает и танками передавить не грозится. Мы уже давно Россия. Точнее, ей и не переставали быть. И как соседу этого не знать?" — заключила Поклонская.