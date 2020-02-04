Поклонская призвала Эрдогана набраться смелости и приехать в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев — РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Крым.
Так она прокомментировала слова турецкого лидера о том, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией и продолжает следить за положением крымских татар.
"Странно, что господин Эрдоган не признает Крым российским. Вот кто-кто, а он-то должен помнить, что в апреле 1783 года полуостров вошел в состав Российской империи. И если он сомневается в ответе на вопрос "Чей Крым?" — пусть приезжает к нам", — сказала Поклонская РИА Новости.
Она подчеркнула, что в прошлом году встречалась с Эрдоганом во время визита российской делегации в Турцию и он показался ей достаточно мужественным человеком, каким должен быть самостоятельный политик и благородный мужчина.
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"Набравшись смелости и приехав в Крым, он увидит, что мы тут не в Мордоре живем: никто нас автоматчиками не пугает и танками передавить не грозится. Мы уже давно Россия. Точнее, ей и не переставали быть. И как соседу этого не знать?" — заключила Поклонская.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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