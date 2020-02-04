Москва получила 118 млрд рублей налогов от фирм с благоустроенных улиц

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Примерно 118 миллиардов рублей поступило в бюджет Москвы в виде налогов от предприятий, расположенных на благоустроенных улицах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что количество пешеходов на благоустроенных улицах увеличилось в четыре раза.
"В виде налоговых поступлений от объектов инфраструктуры, торговли, туризма только от предприятий, организаций, расположенных на благоустроенных улицах, мы в прошлом году получили в виде налогов примерно 118 миллиардов рублей, конечно, все это окупается, все это прибыльно, поэтому говорить о том, что, имея такие силы и средства на создание комфорта, что это убыточно, это абсолютно неправильно", - сказал Бирюков в эфире радиостанции "Вести ФМ".
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