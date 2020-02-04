Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-04T12:36+0300
https://ria.ru/20200204/1564234973.html
Россия поможет уладить конфликт Турции и Сирии, надеется эксперт
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564009513_149:802:2363:2048_1036x0_80_0_0_b55e77ab0b16dd03a436fa309dd2d12e.jpg
РИА Новости

Россия поможет уладить конфликт Турции и Сирии, надеется эксперт

12:36 04.02.2020
2826
© Фото : SANAТанк на улице в сирийской провинции Идлиб
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Напряженность между Турцией и Сирией после взаимных обстрелов в Идлибе, скорее всего, удастся погасить за счет авторитета России, считает экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов.
Ранее президент Турции Эрдоган сообщал, что пять турецких военных и трое гражданских погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Позднее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные ответили на обстрел, поразили 54 цели и "нейтрализовали" 76 сирийских солдат.
Константин Косачев
Вчера, 12:18Война в Сирии
Косачев прокомментировал развитие событий в Идлибе
"Будем надеяться, что российское руководство, прежде всего президент, остудит Эрдогана, а сирийцы будут прислушиваться к мнению нашего военного командования, Центра по примирению [враждующих сторон в Сирии], по крайней мере. Так что я полагаю, что развития конфликт не получит", - сказал Ивашов РИА Новости.
Он считает, что конфликт действительно возник в результате случайности, когда сирийские солдаты приняли турок за боевиков. Кроме этого, эксперт заявил, что вряд ли турецкие войска действительно нейтрализовали 76 сирийских военных.
"Всегда на поле боя идет приукрашивание своих побед и увеличение потерь противной стороны. На это особо обращать внимание ненужно. Реальные потери, конечно, скорее всего, меньше. Нужно всегда искать середину", - добавил генерал.
В соответствии с Астанинскими договоренностями, в Сирии созданы четыре зоны деэскалации, три из них сейчас перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству.
Большая часть Идлибской зоны захвачена террористами из запрещенной организации "Джебхат ан-Нусра"*, там же действуют правительственные войска Сирии и турецкая армия.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Активисты из организации Белые каски в Идлибе, Сирия
3 февраля, 23:39Война в Сирии
В Минобороны раскрыли подробности подготовки провокации в Идлибе
950110
Обсудить 0
Война в СирииИдлиб (мухафаза)Леонид ИвашовТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Город Манбидж в Сирии
Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании "ан-Нусры"*
Константин Косачев
Косачев прокомментировал развитие событий в Идлибе
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Политолог рассказал об ошибке Зеленского на встрече с Эрдоганом
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск
Турецкий военный с флагом на территории Сирии
Турция не уйдет с наблюдательных пунктов в Идлибе, заявил Эрдоган
Сирийские военные в провинции Идлиб
В МИД Турции рассказали о работе над снижением эскалации в Идлибе
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Депутат Госдумы посоветовал Эрдогану снять "вашингтонские очки"
Подразделения сирийской армии
Турция сообщила о "нейтрализации" 76 сирийских военных в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что Турция не хочет обострения отношений с Россией
Активисты из организации Белые каски в Идлибе, Сирия
В Минобороны раскрыли подробности подготовки провокации в Идлибе
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
"Газпром" втрое снизил транзит газа через Украину
Встреча лидеров нормандской четверки
Посол Франции на Украине заявил о провале попытки изолировать Россию
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад
В МИД Сирии обвинили Турцию в нарушении соглашений по Идлибу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния