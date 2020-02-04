Россия поможет уладить конфликт Турции и Сирии, надеется эксперт

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Напряженность между Турцией и Сирией после взаимных обстрелов в Напряженность между Турцией и Сирией после взаимных обстрелов в Идлибе , скорее всего, удастся погасить за счет авторитета России, считает экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов

Ранее президент Турции Эрдоган сообщал, что пять турецких военных и трое гражданских погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Позднее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные ответили на обстрел, поразили 54 цели и "нейтрализовали" 76 сирийских солдат.

"Будем надеяться, что российское руководство, прежде всего президент, остудит Эрдогана, а сирийцы будут прислушиваться к мнению нашего военного командования, Центра по примирению [враждующих сторон в Сирии], по крайней мере. Так что я полагаю, что развития конфликт не получит", - сказал Ивашов РИА Новости.

Он считает, что конфликт действительно возник в результате случайности, когда сирийские солдаты приняли турок за боевиков. Кроме этого, эксперт заявил, что вряд ли турецкие войска действительно нейтрализовали 76 сирийских военных.

"Всегда на поле боя идет приукрашивание своих побед и увеличение потерь противной стороны. На это особо обращать внимание ненужно. Реальные потери, конечно, скорее всего, меньше. Нужно всегда искать середину", - добавил генерал.

В соответствии с Астанинскими договоренностями, в Сирии созданы четыре зоны деэскалации, три из них сейчас перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству.

Большая часть Идлибской зоны захвачена террористами из запрещенной организации "Джебхат ан-Нусра"*, там же действуют правительственные войска Сирии и турецкая армия.