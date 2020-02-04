МОЭК повысит температуру в системе отопления из-за похолодания

"МОЭК в соответствии с полученным прогнозом синоптиков о похолодании в ближайшие несколько суток до -13 градусов в ночное время проводит повышение температуры теплоносителя в магистральной сети. Ее параметры корректируются в зависимости от температуры наружного воздуха", - говорится в сообщении.