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Теплоснабжение
2020-02-04T12:35+0300
https://ria.ru/20200204/1564234890.html
МОЭК повысит температуру в системе отопления из-за похолодания
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РИА Новости

МОЭК повысит температуру в системе отопления из-за похолодания

12:35 04.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПушкинский пешеходный мост в Москве
Пушкинский пешеходный мост в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) повысит температуру и объем теплоносителя в системе отопления домов Москвы из-за похолодания, следует из сообщения на официальной странице компании в соцсети Facebook.
"МОЭК в соответствии с полученным прогнозом синоптиков о похолодании в ближайшие несколько суток до -13 градусов в ночное время проводит повышение температуры теплоносителя в магистральной сети. Ее параметры корректируются в зависимости от температуры наружного воздуха", - говорится в сообщении.
Как отмечает компания, отпуск тепла регулируется двумя основными параметрами – за счет понижения/повышения температуры теплоносителя и увеличения/сокращения объема циркулирующего теплоносителя. При относительно теплой температуре на улице, около ноля, его объем составляет 270-280 тысяч кубометров в час, при похолодании – увеличивается до 310-330 кубометров в час.
МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") - единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы. Компания и ее "дочки" также работают в некоторых городах ближнего Подмосковья.
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