Минюст подтвердил, что коллекторам могут разрешить не называть имя

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Минюст России объяснил защитой персональных данных инициативу разрешить коллекторам не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать специальный идентификационный код.

О соответствующем законопроекте ранее написала газета РБК

В пресс-службе Минюста России РИА Новости это подтвердили, сообщив, что в начале каждого телефонного разговора с должником коллектор должен объявить, от лица какого должника он выступает, и сообщить свое "имя и индивидуальный идентификационный код". Если же такого кода у коллектора нет, придется назвать полное имя, отчество и фамилию.

"В целях защиты персональных данных сотрудники агентств или представители кредиторов при взаимодействии с должниками могут не представляться полным именем, а использовать только имя и идентификационный код", - говорится в сообщении.

При использовании "робота-коллектора" должнику также сообщат идентификационный код и укажут, от лица какого кредитора выступает машина.