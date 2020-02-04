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2020-02-04T12:33+0300
https://ria.ru/20200204/1564234728.html
Минюст подтвердил, что коллекторам могут разрешить не называть имя
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РИА Новости

Минюст подтвердил, что коллекторам могут разрешить не называть имя

12:33 04.02.2020
4659
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Минюст России объяснил защитой персональных данных инициативу разрешить коллекторам не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать специальный идентификационный код.
О соответствующем законопроекте ранее написала газета РБК.
В пресс-службе Минюста России РИА Новости это подтвердили, сообщив, что в начале каждого телефонного разговора с должником коллектор должен объявить, от лица какого должника он выступает, и сообщить свое "имя и индивидуальный идентификационный код". Если же такого кода у коллектора нет, придется назвать полное имя, отчество и фамилию.
"В целях защиты персональных данных сотрудники агентств или представители кредиторов при взаимодействии с должниками могут не представляться полным именем, а использовать только имя и идентификационный код", - говорится в сообщении.
Звонок от коллектора
Вчера, 12:17
Эксперт рассказал об агрессии по отношению к коллекторам
При использовании "робота-коллектора" должнику также сообщат идентификационный код и укажут, от лица какого кредитора выступает машина.
Номер коллектору будет присваивать кредитор или его агент, процедура присвоения пока неясна.
170021143
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Министерство юстиции РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Сокрытие коллекторами своих данных под некими индефикационными номерами, приведет к росту преступлений в сфере кредитов. В реалии узнать существует ли данный коллектор или нет даже при существующей системе просто не возможно. Сокрытие данных даст коллекторам лишь дополнительный козырь в выбивании долгов, самыми неприемлемыми способами. Нет данных, нет преступления.
4 февраля, 12:40
JonnJrCarter
5900010
Что -то , за последнее время наблюдается активная работа Минюста , в продвижении не очень популярных нововведений . К добру ли ....?
4 февраля, 12:44
Владимир Казаев
4822110
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