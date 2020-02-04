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Онколог оценил рекомендации Роспотребнадзора по профилактике рака
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РИА Новости

Онколог оценил рекомендации Роспотребнадзора по профилактике рака

12:31 04.02.2020 (обновлено: 12:44 04.02.2020)
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© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / auntspray
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Онколог Михаил Ласков в комментарии РЕН ТВ оценил советы Роспотребнадзора по профилактике онкологических заболеваний.
По словам врача, здоровый образ жизни, прививки от онкогенных вирусов и отсутствие вредных привычек — действенные способы предохранить себя от рака. При этом Ласков отметил, что стопроцентного способа избежать таких заболеваний нет.

"Играет роль огромное количество других факторов. Самое главное, что многие из этих факторов ученые не знают до сих пор. Причина большинства видов рака непонятна", — добавил врач.

Ко Дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля, Роспотребнадзор опубликовал памятку — среди наиболее важных превентивных мер в ней называется физическая активность, употребление достаточного количества овощей и фруктов, соблюдение режима сна и бодрствования, а также отсутствие вредных привычек.
В России в ноябре 2017-го утвердили Национальную стратегию по борьбе с онкологическими заболеваниями до 2030 года.
Врач
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