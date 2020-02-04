МИД Белоруссии заявил о скором возвращении посла в США

МИНСК, 4 фев — РИА Новости. Белоруссия в ближайшее время направит посла в США , заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей

"(Это может произойти. — Прим. ред.) в течение нескольких месяцев, потому что требуется выполнить некоторые протокольные, технические требования", — уточнил он.

Кто именно может возглавить дипмиссию, Макей не уточнил, но отметил, что обсуждаются несколько кандидатур.

Он добавил также, что Минск пока не получил официального запроса от Вашингтона по поводу назначения посла США в Белоруссии.

"Исходя из того, что мы прочитали в определенных СМИ, есть намерение в ближайшее время направить своего посла в Беларусь. Я думаю, что если это произойдет, это будет свидетельствовать о том, что Соединенные Штаты действительно заинтересованы в скорейшей нормализации отношений с Белоруссией", — заключил Макей.

Заявление министра прозвучало после визита в белорусскую столицу госсекретаря США Майка Помпео

Отношения Минска и Вашингтона

В 2006 году США ввели санкции против некоторых белорусских граждан и организаций по обвинению в "нарушении прав человека" и "подрыве демократических институтов". В 2008-м стороны взаимно отозвали послов и сократили штаты дипмиссий. С тех пор посольства возглавляют временные поверенные.

В 2015 году Вашингтон частично приостановил санкции и каждый год продлевал это решение. В 2019-м в МИД Белоруссии сообщали, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране.