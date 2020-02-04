В Кремле не ознакомились с предложениями Федотова по Конституции

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Кремле пока не ознакомились с предложениями экс-главы СПЧ Михаила Федотова по поправке в Конституцию РФ, но надеются, что они будут рассмотрены на рабочей группе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, пока не ознакомились. Вся работа концентрируется по аккумулированию всех предложений по поправкам именно в комиссии, поэтому мы надеемся, что и это предложение тоже там будет рассмотрено", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, ознакомились ли в Кремле с проектным заключением Федотова по поправкам в конституцию.
Ранее Федотов рассказал РИА Новости, что подготовил предложения к законопроекту по поправкам, его замечания имеют исключительно юридический характер. Он предложил разделить законопроект о поправке на два: в одном будут социальные поправки, в другом будут поправки, связанные с системой публичной власти.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.