В Кремле не ознакомились с предложениями Федотова по Конституции

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Кремле пока не ознакомились с предложениями экс-главы СПЧ В Кремле пока не ознакомились с предложениями экс-главы СПЧ Михаила Федотова по поправке в Конституцию РФ , но надеются, что они будут рассмотрены на рабочей группе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, пока не ознакомились. Вся работа концентрируется по аккумулированию всех предложений по поправкам именно в комиссии, поэтому мы надеемся, что и это предложение тоже там будет рассмотрено", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, ознакомились ли в Кремле с проектным заключением Федотова по поправкам в конституцию.

Ранее Федотов рассказал РИА Новости, что подготовил предложения к законопроекту по поправкам, его замечания имеют исключительно юридический характер. Он предложил разделить законопроект о поправке на два: в одном будут социальные поправки, в другом будут поправки, связанные с системой публичной власти.