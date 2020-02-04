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Посол надеется, что россиян удастся вывезти из Хубэя до завтра
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РИА Новости

Посол надеется, что россиян удастся вывезти из Хубэя до завтра

12:30 04.02.2020 (обновлено: 12:37 04.02.2020)
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© REUTERS / China DailyВодители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань. Архивное фото
ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Посол РФ в КНР Андрей Денисов во вторник выразил надежду, что эвакуировать граждан РФ из провинции Хубэй, где бушует вспышка нового типа коронавируса, удастся до завтра.
"Активная фаза этой работы (по подготовке эвакуации граждан РФ-ред.) началась, можно сказать, вчера. Вчера утром два наших сотрудника, направленные в город Ухань для урегулирования вопросов, связанных с вывозом наших граждан, направили местные арендованные автобусы в различные пункты провинции Хубэй для того, чтобы собирать наших граждан", - рассказал журналистам дипломат.
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Он сообщил, что дипломаты пытаются подгадать так, чтобы все эти автобусы, в том числе и из города Ухань, приехали в аэропорт ориентировочно к 20.00-21.00 вторника.
"Сегодня рано утром мы получили окончательное письменно разрешение на пролет наших самолетов, самолеты в пути, мы рассчитываем, что за сегодня, фактически за сегодняшнюю ночь, удастся отправить наших людей на родину", - сообщил посол.
Денисов также добавил, что среди зараженных граждан РФ нет.
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