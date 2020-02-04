Посол надеется, что россиян удастся вывезти из Хубэя до завтра

ПЕКИН, 4 фев – РИА Новости. Посол РФ в Посол РФ в КНР Андрей Денисов во вторник выразил надежду, что эвакуировать граждан РФ из провинции Хубэй, где бушует вспышка нового типа коронавируса , удастся до завтра.

"Активная фаза этой работы (по подготовке эвакуации граждан РФ-ред.) началась, можно сказать, вчера. Вчера утром два наших сотрудника, направленные в город Ухань для урегулирования вопросов, связанных с вывозом наших граждан, направили местные арендованные автобусы в различные пункты провинции Хубэй для того, чтобы собирать наших граждан", - рассказал журналистам дипломат.

Он сообщил, что дипломаты пытаются подгадать так, чтобы все эти автобусы, в том числе и из города Ухань, приехали в аэропорт ориентировочно к 20.00-21.00 вторника.

"Сегодня рано утром мы получили окончательное письменно разрешение на пролет наших самолетов, самолеты в пути, мы рассчитываем, что за сегодня, фактически за сегодняшнюю ночь, удастся отправить наших людей на родину", - сообщил посол.