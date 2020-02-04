МВД подготовило поправки о депортации иностранцев с опасными болезнями

Здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. МВД подготовило поправки в законодательство, предусматривающие депортацию иностранцев, которые страдают "заболеваниями, представляющими опасность для окружающих".

Документ опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов.

Порядок депортации определяется МВД, Минздравом, ФСБ, Роспотребнадзором и другими уполномоченными органами.

Отмечается, что сегодня в России не определен порядок депортации, что "негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке и гигиенической безопасности населения".

Впервые о том, что из России могут начать депортировать иностранцев, больных, в частности, коронавирусом, накануне рассказал премьер Михаил Мишустин

2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 20,6 тысячи пациентов, умерли 427 человек.