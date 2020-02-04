МВД подготовило поправки о депортации иностранцев с опасными болезнями

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. МВД подготовило поправки в законодательство, предусматривающие депортацию иностранцев, которые страдают "заболеваниями, представляющими опасность для окружающих".
Документ опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов.
Порядок депортации определяется МВД, Минздравом, ФСБ, Роспотребнадзором и другими уполномоченными органами.
Отмечается, что сегодня в России не определен порядок депортации, что "негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке и гигиенической безопасности населения".
Впервые о том, что из России могут начать депортировать иностранцев, больных, в частности, коронавирусом, накануне рассказал премьер Михаил Мишустин.
2019-nCoV
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По последним данным, число заболевших по всему миру превысило 20,6 тысячи пациентов, умерли 427 человек.
На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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