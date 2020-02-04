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МВД подготовило поправки о депортации иностранцев с опасными болезнями
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РИА Новости

МВД подготовило поправки о депортации иностранцев с опасными болезнями

12:29 04.02.2020 (обновлено: 13:07 04.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
Здание Министерства внутренних дел РФ на Житной улице в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. МВД подготовило поправки в законодательство, предусматривающие депортацию иностранцев, которые страдают "заболеваниями, представляющими опасность для окружающих".
Документ опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Порядок депортации определяется МВД, Минздравом, ФСБ, Роспотребнадзором и другими уполномоченными органами.
Отмечается, что сегодня в России не определен порядок депортации, что "негативно сказывается на санитарно-эпидемиологической обстановке и гигиенической безопасности населения".
Впервые о том, что из России могут начать депортировать иностранцев, больных, в частности, коронавирусом, накануне рассказал премьер Михаил Мишустин.

2019-nCoV

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
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