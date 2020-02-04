"Русгидро" привлекла кредитную линию ВТБ с лимитом в 30 млрд рублей

В прошлом году компания также продлила форвардный контракт с ВТБ до 2025 года. В 2017 году компания и банк подписали такой контракт на акции на 55 миллиардов рублей на пять лет, и ВТБ получил более 13% "Русгидро". По условиям контракта, если ВТБ будет продавать акции и (или) контракт закончится, а бумаги будут дешевле, чем при покупке, то "Русгидро" доплатит банку разницу. Если цена акций при продаже будет выше, банк возместит эту разницу компании. При этом дивиденды, которые ВТБ получит от компании, пойдут в учет форвардной цены контракта.