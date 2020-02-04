"Русгидро" привлекла кредитную линию ВТБ с лимитом в 30 млрд рублей

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Русгидро" привлекло кредитную линию ВТБ с лимитом задолженности 30 миллиардов рублей сроком на 15 лет, следует из материалов компании.
"ПАО "Русгидро" заключило с Банк ВТБ (ПАО) кредитное соглашение. Банк ВТБ (ПАО) открывает ПАО "Русгидро" возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности 30 000 000 000,00 (тридцать миллиардов) рублей на срок 15 лет с даты заключения договора", - говорится в материалах.
Отмечается, что максимальный размер процентной ставки по кредитам, выдаваемым в рамках кредитной линии - ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,9 процента годовых.
В прошлом году компания также продлила форвардный контракт с ВТБ до 2025 года. В 2017 году компания и банк подписали такой контракт на акции на 55 миллиардов рублей на пять лет, и ВТБ получил более 13% "Русгидро". По условиям контракта, если ВТБ будет продавать акции и (или) контракт закончится, а бумаги будут дешевле, чем при покупке, то "Русгидро" доплатит банку разницу. Если цена акций при продаже будет выше, банк возместит эту разницу компании. При этом дивиденды, которые ВТБ получит от компании, пойдут в учет форвардной цены контракта.
23 января, 19:13ТеплоснабжениеВТБ считает, что "Русгидро" сильно недооценена
"Русгидро" - российская энергетическая компания, которая объединяет гидроэлектростанции в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,8 ГВт.
По состоянию на 30 сентября 2019 года 61,2% акций "Русгидро" принадлежат государству, 13,1% - ВТБ, 5,9% - ООО "Авитранс".