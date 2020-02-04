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РИА Наука
2020-02-04T12:27+0300
https://ria.ru/20200204/1564234324.html
Ученые установили, что "древнейший бамбук" был хвойным растением
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РИА Новости

Ученые установили, что "древнейший бамбук" был хвойным растением

12:27 04.02.2020
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CC BY 4.0 / Peter Wilf / Голотип вида Retrophyllum oxyphyllum, ранее считавшийся самым древним из известных бамбуков
Голотип вида Retrophyllum oxyphyllum, ранее считавшийся самым древним из известных бамбуков
CC BY 4.0 / Peter Wilf /
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Ученые установили, что окаменелая растительная ветвь, до сих пор считавшаяся самой ранней находкой бамбука на Земле, на самом деле относится к ископаемому роду хвойных растений Retrophyllum. Результаты исследования опубликованы в журнале PhytoKeys.
В 1941 году аргентинские ботаники Хоакин Френгуэлли и Лоренцо Пароди опубликовали статью, в которой описали растительную окаменелость из Патагонии как вид ископаемого бамбука Chusquea oxyphylla. Толщу пород, в которой была сделана находка, в то время относили к миоценовой эпохе, продолжавшейся с 23 до 5 миллионов лет назад. Позже стало известно, что возраст толщи на самом деле древнее — 52 миллиона лет, то есть она относится к раннему эоцену.
В эоцене Южная Америка входила в состав суперконтинента Гондвана, и ученые на основании описанной находки стали говорить, что бамбук впервые на Земле появился в Гондване и оттуда начал распространяться по планете. При этом большинство ученых судили о Chusquea oxyphylla только по фотографии из публикации 1941 года.
Американский ботаник Питер Уилф (Peter Wilf) из Университета штата Пенсильвания изучил голотип — эталонный образец растения — из музея естествознания Ла-Платы в Аргентине, и обнаружил, что окаменелость не похожа на представителей рода Chusquea или любого другого бамбука.
"Нет никаких свидетельств узлов, оболочек, язычков или других особенностей, свойственных бамбуку. Немного напоминают бамбук только места отрыва листьев от ветки. При этом сами псевдопетиолатные листья, сильно сжатые и гетерофациально скрученные, совсем не похожи на характерные листья бамбука. Такие свободно растущие листья не встречаются ни у одного вида бамбука или вообще травянистого растения", — приводятся в пресс-релизе слова доктора Уилфа.
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Уилф связал голотип с недавно описанными в том же районе окаменелостями хвойного рода Retrophyllum. По мнению ученого, листья окаменелого растения по форме точно соответствуют разветвленной ископаемой листве Retrophyllum spiralifolium. Более 80 экземпляров этого вида были собраны в толщах раннего и среднего эоцена юга Аргентины.
Retrophyllum — это род, состоящий из шести видов хвойных деревьев, распространенных сегодня в тропических районах по обе стороны Тихого океана — в Малезийской области, Новой Каледонии, Бразилии, Венесуэле и Колумбии. До открытия Уилфа считалось, что первые представители рода ретрофиллумов появились около 20 миллионов лет назад, в начале миоцена на юге Новой Зеландии. Однако теперь понятно, что зарождение рода произошло намного раньше и в другом месте.
Собранные доказательства твердо подтверждают, что Chusquea oxyphylla не имеет ничего общего с бамбуком. Поэтому ученый поменял родовое название ископаемого растения, назвав его Retrophyllum oxyphyllum.
Что касается древнейшего бамбука, то его окаменелости, относящиеся к среднему эоцену, находят исключительно в Северном полушарии, а в Южной Америки бамбук появился не раньше плиоцена.
До этого времени растительное сообщество Южной Америки демонстрирует устойчивую связь с тропической флорой западной части Тихого океана, в основной своей части сохранившейся до сих пор. И правильная идентификация образца из Патагонии — тому наглядное подтверждение.
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