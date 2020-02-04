КНДР запретила въезд и выезд из страны иностранных дипломатов

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Власти Власти КНДР в связи с распространением в мире коронавируса запретили въезд в страну и выезд дипломатам иностранных государств, сообщило посольство РФ в Пхеньяне.

"Въезд и выезд из страны членов дипкорпуса в целях приобретения товаров, а также въезд и выезд новых сотрудников воспрещен. В случае прибытия в страну по вынужденным / не зависящим от вас обстоятельствам разрешается въезд в Пхеньян после прохождения 15-дневного карантина в пунктах въезда", - говорится в сообщении дипмиссии.

Сотрудникам дипмиссий и представительств международных организаций также рекомендуется избегать контакта с лицами, находящимися на карантине, и передвигаться только в пределах дипломатического квартала, отмечается в сообщении.

В посольстве пояснили, что на медицинских постах, установленных у основных въездов в дипмиссии РФ и КНР, а также дипломатический квартал, будут проводиться медицинские проверки.