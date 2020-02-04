Оперативный штаб информирует Путина о ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Созданный российским правительством оперативный штаб информирует президента страны Владимира Путина о развитии ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Разумеется, это тема для получения информации фактически в режиме реального времени. Оперативный штаб, который создан был правительством, разумеется, президента информирует... Работа развернута, штаб работает. Вы знаете, что выявлено два случая заболевания коронавирусом (в России - ред.). Других случаев на настоящий момент не выявлено. Все необходимые меры предпринимаются", - сказал Песков.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.