Оперативный штаб информирует Путина о ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Созданный российским правительством оперативный штаб информирует президента страны Созданный российским правительством оперативный штаб информирует президента страны Владимира Путина о развитии ситуации с коронавирусом , сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Разумеется, это тема для получения информации фактически в режиме реального времени. Оперативный штаб, который создан был правительством, разумеется, президента информирует... Работа развернута, штаб работает. Вы знаете, что выявлено два случая заболевания коронавирусом (в России - ред.). Других случаев на настоящий момент не выявлено. Все необходимые меры предпринимаются", - сказал Песков.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.