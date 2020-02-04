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Оперативный штаб информирует Путина о ситуации с коронавирусом
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РИА Новости

Оперативный штаб информирует Путина о ситуации с коронавирусом

12:24 04.02.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Созданный российским правительством оперативный штаб информирует президента страны Владимира Путина о развитии ситуации с коронавирусом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Разумеется, это тема для получения информации фактически в режиме реального времени. Оперативный штаб, который создан был правительством, разумеется, президента информирует... Работа развернута, штаб работает. Вы знаете, что выявлено два случая заболевания коронавирусом (в России - ред.). Других случаев на настоящий момент не выявлено. Все необходимые меры предпринимаются", - сказал Песков.
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