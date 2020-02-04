В Литве электронные визы в Россию назвали угрозой безопасности страны

Граждане 53 иностранных государств в 2019 году получили возможность оформить бесплатную однократную электронную визу для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Калининградской области. Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке. С 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.
"Система электронных виз в Калининград и Санкт-Петербург помогает российским спецслужбам собирать информацию о приезжающих туристах и находить подходящие объекты для вербовки. Кроме сбора информации, связанной с Литвой, российские спецслужбы пытаются распространять влияние через общины российских соотечественников в Литве", - цитирует доклад ведомств Sputnik Литва.
Как отмечает агентство, в ежегодном отчете ДГБ совместно со вторым департаментом оперативных служб министерства обороны проанализировали риски в сфере военной, информационной, энергетической и кибербезопасности и традиционно назвали Россию "самой большой угрозой безопасности Литвы и ее внешней политики". По утверждению спецслужб, "самой большой угрозой для Литвы" в сфере разведдеятельности оказались российские службы разведки и безопасности, которые "взаимодействуют" с белорусскими.
Кроме того, Россия и Китай называются самой большой угрозой для Литвы в сфере кибербезопасности и информационных систем.
По данным Sputnik, в докладе также говорится, что Россия представляет "наибольший риск" для энергонезависимости Литвы, поскольку стремится "сохранить свое господство на энергетических рынках Балтии". Туда же они отнесли Белорусскую АЭС, которая, по мнению балтийских властей, "не соответствует международным стандартам безопасности".