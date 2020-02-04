В Литве электронные визы в Россию назвали угрозой безопасности страны

ВИЛЬНЮС, 4 фев - РИА Новости. Система выдачи электронных виз в Система выдачи электронных виз в Россию является угрозой безопасности Литвы , следует из ежегодного отчета департамента государственной безопасности Литвы (ДГБ) совместно со вторым департаментом оперативных служб министерства обороны республики.

Граждане 53 иностранных государств в 2019 году получили возможность оформить бесплатную однократную электронную визу для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Калининградской области. Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке. С 1 января 2021 года иностранные туристы смогут получать электронные визы для поездок во все регионы России.

"Система электронных виз в Калининград и Санкт-Петербург помогает российским спецслужбам собирать информацию о приезжающих туристах и находить подходящие объекты для вербовки. Кроме сбора информации, связанной с Литвой, российские спецслужбы пытаются распространять влияние через общины российских соотечественников в Литве", - цитирует доклад ведомств Sputnik Литва.

Как отмечает агентство, в ежегодном отчете ДГБ совместно со вторым департаментом оперативных служб министерства обороны проанализировали риски в сфере военной, информационной, энергетической и кибербезопасности и традиционно назвали Россию "самой большой угрозой безопасности Литвы и ее внешней политики". По утверждению спецслужб, "самой большой угрозой для Литвы" в сфере разведдеятельности оказались российские службы разведки и безопасности, которые "взаимодействуют" с белорусскими.

Кроме того, Россия и Китай называются самой большой угрозой для Литвы в сфере кибербезопасности и информационных систем.