Пятиклассник в Югре спас младшего брата при пожаре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 фев - РИА Новости. Пятиклассник в Ханты-Мансийском автономном округе спас младшего брата при пожаре, бросив его в сугроб из окна на втором этаже, сообщает региональное управление МЧС.
Пожар произошел утром 31 января в поселке Верхнеказымский Белоярского района ХМАО, горел деревянный многоквартирный двухэтажный дом. Большинство жильцов находились на работе, в одной из квартир 12-летний мальчик присматривал за младшим братом, когда в помещение стал проникать дым. Подросток подбежал к окну и понял, что в доме начался пожар. Взрослые на улице кричали ему, чтобы он прыгал, пояснили в ведомстве.
"Володя выбил москитную сетку и, зная, что под окном сугроб, сначала аккуратно сбросил в него малыша, а затем рядом прыгнул и сам. Из сугроба их тут же достали очевидцы и посадили в автомобиль. В это время дым шел уже и из окна, откуда выпрыгнули дети", - отметили в управлении МЧС.
По данным ведомства, огонь практически полностью уничтожил дом, никто не пострадал, причиной случившегося стало короткое замыкание. Жильцы расселились у родственников, равно как и семья мальчика. Его мать поблагодарила педагогов и пожарных за то, что они учат детей не теряться и реагировать без паники в подобных ситуациях, резюмировали в МЧС.