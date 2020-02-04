Пятиклассник в Югре спас младшего брата при пожаре

"Володя выбил москитную сетку и, зная, что под окном сугроб, сначала аккуратно сбросил в него малыша, а затем рядом прыгнул и сам. Из сугроба их тут же достали очевидцы и посадили в автомобиль. В это время дым шел уже и из окна, откуда выпрыгнули дети", - отметили в управлении МЧС.