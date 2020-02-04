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2020-02-04T12:17+0300
https://ria.ru/20200204/1564233886.html
Эксперт рассказал об агрессии по отношению к коллекторам
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РИА Новости

Эксперт рассказал об агрессии по отношению к коллекторам

12:17 04.02.2020
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© Fotolia / lavioЗвонок от коллектора
Звонок от коллектора
© Fotolia / lavio
Звонок от коллектора. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Около 60% звонков сотрудников коллекторских агентств должникам заканчиваются оскорблением коллекторов, при этом чем больше долгов, тем выше риск агрессии, а до суда доходят лишь случаи реального вреда имуществу или здоровью, поэтому введение идентификатора по номеру поможет защитить сотрудников агентств, заявил РИА Новости гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков.
Коллекторы и сотрудники российских банков могут получить возможность не называть свое полное имя при работе с должниками, а пользоваться специальным цифровым идентификатором, пишет газета РБК со ссылкой на проект федерального закона "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц". В настоящее время коллекторы обязаны в начале разговора с должниками называть фамилию, имя и отчество.
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"Идентификация коллектора по номеру отчасти логичное решение, так как действительно нередки случаи агрессии со стороны должников и эта инициатива носит целью защитить рядового сотрудника, в том числе в нерабочее время", - отметил Кудряков.
"На практике 60% звонков заканчиваются оскорблением коллектора, причём чем больше долгов, тем выше риск перехода на крик и оскорбления со стороны должника. Так, например, клиент с одним долгом склонен к агрессии в каждом четвёртом случае, тот, кто имеет более двух, - уже в каждом втором случае", - сказал он, добавив, что до суда в настоящее время доходят лишь наиболее резонансные случаи, где был принесен реальный вред здоровью или имуществу коллектора.
Эксперт при этом указал, что для должника ситуация не ухудшится - поскольку код будет индивидуальным, то в случае нарушения со стороны коллектора не будет труда установить нарушителя и наказать виновного. "По факту для должника это ничего не значит и не изменит. Безусловно, код должен быть легко запоминающимся и состоять из трёх-четырёх знаков, так как запомнить длинный код на слух должнику будет не под силу", - подчеркнул он.
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