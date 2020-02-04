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ФАС в 2019 году увеличила количество дел по картелям на 22%
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РИА Новости

ФАС в 2019 году увеличила количество дел по картелям на 22%

12:17 04.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТабличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в 2019 году возбудила 424 дела по картелям, на 22% больше, чем в 2018, следует из материалов к пресс-конференции замглавы ведомства Андрея Цариковского.
При этом доля дел о картелях в общем количестве дел по закону "О защите конкуренции" в 2019 году снизилась до 81,7% против 86,5% в 2018 году.
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Наиболее картелизованными сферами, по данным презентации, остаются строительные и ремонтные работы (16,8% дел) и поставки лекарственных средств и медицинских изделий (11,8% дел).
Также крупную долю занимаю картели в сфере поставок продуктов питания (7%), строительство, ремонт и обслуживание дорог (6%), пассажирские перевозки (4,2% дел).
Всего по закону "О защите конкуренции" в 2019 году было возбуждено 519 дел, что на 26% больше, чем в 2018 году.
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