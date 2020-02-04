ФАС в 2019 году увеличила количество дел по картелям на 22%

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в 2019 году возбудила 424 дела по картелям, на 22% больше, чем в 2018, следует из материалов к пресс-конференции замглавы ведомства Андрея Цариковского.

При этом доля дел о картелях в общем количестве дел по закону "О защите конкуренции" в 2019 году снизилась до 81,7% против 86,5% в 2018 году.

Наиболее картелизованными сферами, по данным презентации, остаются строительные и ремонтные работы (16,8% дел) и поставки лекарственных средств и медицинских изделий (11,8% дел).

Также крупную долю занимаю картели в сфере поставок продуктов питания (7%), строительство, ремонт и обслуживание дорог (6%), пассажирские перевозки (4,2% дел).